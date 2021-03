Osterwochenende: ADAC Stauprognose für Nordrhein-Westfalen

Bielefeld. Der ADAC in NRW rechnet an Ostern auch in diesem Jahr mit deutlich weniger Reiseverkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. „Insgesamt wird es ein ruhiges Osterwochenende mit wenigen Staus“, prognostiziert ADAC Verkehrsexperte Michael Wannow. Die Corona-Einschränkungen erlauben kaum überregionale Reisen, obwohl in fast allen Bundesländern Ferien sind. Auch Verwandtenbesuche dürfen ähnlich wie an Weihnachten nur in eingeschränktem Maße stattfinden.

Etwas mehr Verkehr erwartet der ADAC in NRW am Gründonnerstag (1. April), wenn Pendler auf dem Heimweg und einige Autofahrer auf dem Weg zu ihren Familien sind. Auch für Ostermontag (5. April) geht der Club von einem leicht erhöhten Verkehrsaufkommen aus.

Verzögerungen sind in NRW an Großbaustellen und auf den Ballungsraum-Autobahnen wie der A 1 (Köln – Dortmund – Osnabrück), A 2 (Oberhausen – Dortmund – Hannover) oder A 3 (Oberhausen – Köln – Frankfurt) möglich. An den Osterfeiertagen dürfen auch Lkw über 7,5 Tonnen unterwegs sein. Wegen Corona gelten in fast allen Bundesländern befristete Ausnahmeregelungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot.

Der ADAC appelliert wie die Bundesregierung, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland gerade an Ostern zu verzichten. An etlichen Grenzen werden Autofahrer, die ohne triftigen Grund reisen, zurückgewiesen. In NRW könnten bei schönem Wetter aber Tagesausflügler regional für mehr Verkehr sorgen. Bei Überlastung der Naherholungsziele drohen an Hotspots Sperren und Zurückweisungen.

Generell geht der ADAC Ostwestfalen-Lippe aber von einer ähnlich ruhigen Verkehrslage wie Ostern 2020 aus: Vor einem Jahr gab es von Gründonnerstag bis Ostermontag lediglich 230 Staumeldungen in NRW (2019: ca. 2000). Die Gesamt-Staulänge ging sogar um 97 Prozent zurück und lag an den fünf Tagen bei 127 Kilometern (2019: ca. 3800 Kilometer).

