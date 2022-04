Osterhasenaktion für Kitas: Überraschungspakete ausgeliefert

Kreis Lippe. Regelmäßige Post vom Osterhasen? Eine Aktion des Kreises Lippe hat dies möglich gemacht. Dabei haben über 1500 Kita-Kinder viel gelernt über Nachhaltigkeit, Tierwohl, Biodiversität und fairen Handel.

Zum Abschluss der Osterhasenaktion gab es nun für teilnehmende Kitas ein Überraschungspaket mit bunten Eiern, Blumen und Schokolade.

Hintergrund:

In den vergangenen vier Wochen konnten sich Kinder in 25 lippischen Kitas über Briefe mit kurzen, kindgerechten Texten freuen. Darin berichtete der Osterhase über seine Besorgungen bei regionalen Erzeugern. Die Briefe motivierten die Kitas zudem zu unterschiedlichsten Aktivitäten: Osterbasteleien, Ausflüge zum Bauern von nebenan oder das Aussäen von Blumenwiesen. Der Kindergarten Almena in der Gemeinde Extertal hat sogar die Henne „Henriette“ zu sich eingeladen, die grüne Eier legt und damit die Kinder zum Staunen brachte. „Das hätte auch mich schwer beeindruckt“, lacht Regina Latyschew vom Kreis Lippe, die die Aktion organisiert hat. „Ich freue mich sehr über die große Resonanz und den Enthusiasmus bei den Kitas.“

Unterstützt wurde die Aktion von Erzeugerbetrieben aus der Region, der Stiftung Lippische Landschaft und Engagement Global.