Osterferienprogramm: Eine magische Woche im HNF

Vier Tage voller Abwechslung, Kreativität und Spaß: Das bietet das Osterferienprogramm im Heinz Nixdorf MuseumsForum.

Paderborn. Vom 19. bis 22. April sind Acht- bis Zehnjährige eingeladen, zu basteln und das Museum kennenzulernen. Jeweils von 9 bis 15 Uhr tauchen sie in die Welt der Magie ein. Sie schöpfen Papier und gestalten daraus ein eigenes Zauberbuch. Aus Kaffeekapseln, Zahnbürsten und einem Motor fertigen die Kinder etwas Einzigartiges und ziehen es aus dem Hut. Und dann ist da noch ein Zauberstab, der den Weg durch die Dunkelheit zu einer großen Überraschung weist.

Wer an dem Abenteuer in den Osterferien teilnehmen möchte, muss sich auf www.hnf.de, per Mail an service@hnf.de oder telefonisch unter 05251/306-661 anmelden. Die Kosten pro Person betragen 120 Euro.

Mehr Informationen unter www.hnf.de.