Open Innovation City Bielefeld goes Berkeley

Wissenschaftlicher Leiter Prof. Dr. Ingo Ballschmieter stellt Projekt in Vorlesung an Elite-Universität in Berkeley vor

Bielefeld. Große Bühne für Open Innovation City: An der Elite-Universität in Berkeley bekam Professor Dr. Ingo Ballschmieter, wissenschaftlicher Leiter des Projekts, am Montag die einzigartige Möglichkeit, Open Innovation City vorzustellen. An der Vorlesung, zu der Open Innovation-Begründer Prof. Dr. Henry W. Chesbrough Ballschmieter persönlich eingeladen hatte, nahmen rund 40 internationale Teilnehmer:innen teil, darunter führende Innovationsforscher:innen aus den USA und Europa.

„Die Möglichkeit, Open Innovation City vor der wissenschaftlichen Community auf diesem Level präsentieren zu können, war eine tolle Möglichkeit für die Sichtbarkeit der Initiative und der Stadt Bielefeld. Zudem hat der Austausch mit Professor Chesbrough und hochrangigen Forschern neue Impulse und Kontakte für das Projekt ergeben.“, sagte Ballschmieter im Anschluss an die Vorlesung.

Das Interesse des hochrangig besetzten Formats an der Initiative mit Pilotstadt Bielefeld war groß. Entsprechend gab es auch ein sehr positives Diskussionspotenzial und den Wunsch, die Umsetzung weiter zu betrachten. Henry Chesbrough selbst sieht insbesondere Mittelzentren und mittelständisch geprägte Wirtschaftsregionen wie Bielefeld als beste Pilotmodelle einer innovationsoffenen Stadt.

Den Kontakt nach Berkeley hatte Ballschmieter, der neben seiner Funktion als wissenschaftlicher Leiter des Projekts Dekan im Fachbereich Wirtschaft an der FHM Bielefeld ist, im Rahmen der Erstellung einer Veröffentlichung seitens des Projekts hergestellt. „Wir haben Herrn Chesbrough mit Unterstützung des NRW-Wirtschaftsministers angeschrieben und um ein Vorwort für eine demnächst erscheinende Veröffentlichung gebeten. Chesbrough hat direkt zugesagt und so kam auch die Einladung in die Vorlesung zustande.“, erzählt Ballschmieter weiter.