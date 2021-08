Online-Veranstaltungskalender »www.herford-erleben.de« startet

Herford. Alle Veranstaltungen und touristischen Angebote in Herford auf einen Blick: Die Website www.herford-erleben.de wird zum ersten Anlaufpunkt, wenn es um die Frage geht: Was kann ich in Herford unternehmen? Besucher der Seite können sich inspirieren lassen oder auch gezielt nach bestimmten Kategorien suchen. Kulturelle Events wie Konzerte, Theaterstücke oder Ausstellungen sind auf www.herford-erleben.de zu finden, ebenso Freizeit- und Feier-Tipps.

Der Veranstaltungskalender bündelt alle Informationen zu Terminen, Events und Aktivitäten in Herford.

Entwickelt wurde er vom Stadtmarketing in Kooperation mit der Stadt Herford. „Mit unserem neuen Veranstaltungskalender bringen wir Unternehmungslustige und Kulturschaffende zusammen und erfüllen die Ansprüche, die man heute an städtische Onlineplattformen als Kunde haben darf“, erklärt Frank Hölscher

Nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer profitieren von www.herford-erleben.de, sondern auch die Veranstalter selbst.

Über „Termin melden“, können sie Veranstaltungen selbständig eintragen und Bilder hochladen. Auch Änderungen, wie Verlegung eines Termins, die Absage oder der Hinweis auf einen geänderten Veranstaltungsort, kann der Veranstalter künftig selbst vornehmen

Besonders ist auch die Sortierung nach Stadtteilen.

Für die Kulturschaffenden, die durch die Pandemie besonders betroffen waren, kann der Veranstaltungskalender mit einem Eintrag ein bisschen Starthilfe geben – vor allem den kleineren Veranstaltern.

Alle Events können kostenfrei in den Kalender eingetragen werden und sind nach einer Freischaltung durch die Pro Herford auf herford-erleben.de zu sehen.

Auch die Tourist-Information Herford präsentiert sich mit ihrem Angebot an Stadtführungen und Freizeitmöglichkeiten auf herford-erleben.de. Wer noch tiefer in das Portal eintaucht, erfährt zahlreiche Details über Sehenswürdigkeiten, Plätze und Denkmäler in Herford.