Online-Lesung in den Osterferien

Minden. Wer einmal richtig herzhaft lachen möchte, kann sich bei der Stadtbibliothek Minden für die Online-Lesung mit dem Schauspieler Rainer Rudloff anmelden. Er ist deutschlandweit bekannt als außergewöhnlicher Stimmwandler und Spezialist für rasante Lesungen. Mit unglaublich variabler Mimik, irrsinnig schnellen Rollenwechseln und komödiantischem Talent verleiht er dem Buch „Mission Unterhose“ von Sylvia Heinlein Leben.

Darin geht es um diese Geschichte: Hannes genießt es, wenn er seine Ruhe hat. Doch mit Kalli als Ferienkumpel ist das unmöglich. Denn Kalli will Comedian werden und übt, wo immer er kann. Als Hannes ihm aus einem Geheimagenten-Heftchen vorliest, beschließt Kalli, dass sie auch auf geheime Mission gehen müssen – und zwar in Unterhosen.

Die Online-Lesung für Kinder ab neun Jahren kann nach Erhalt des Passwortes am 9. April von 9 bis 19 Uhr angeschaut werden. Da die Teilnehmer*innenzahl begrenzt ist, melden sich interessierte Familien bitte bei der Stadtbibliothek bei Andrea Bischoff unter a.bischoff@minden.de an. Die Bibliothek vergibt das Passwort zum Eintritt in die virtuelle Lesung in der Reihenfolge der Anmeldungen.