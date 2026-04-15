Mittagspausenführung in der neuen Dauerausstellung im Mindener Museum

Minden. Am Mittwoch, den 8. April findet um 12:45 Uhr die nächste Mittagspausenführung im Mindener Museum statt. Museumsleiter Philipp Koch stellt in dem ca. 30minütigen Rundgang stadtgeschichtliche Highlights aus der neuen Dauerausstellung vor. Anhand ausgewählter Exponate erfahren die Teilnehmer*innen allerhand Wissenswertes über die 1225jährige Entwicklungsgeschichte der Stadt. Wie wurde Minden zum wichtigen Knotenpunkt für Verkehr und Handel? Welche Ereignisse prägten die Mindener Militärgeschichte und welche Bedeutung hatten Religion und Glauben für die Entwicklung der Stadt?