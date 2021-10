Online-Informationsveranstaltung zu den berufsbegleitenden Master-Studiengängen an der FHDW in Bielefeld

Online-Infoabend

Bielefeld. Sie interessieren sich für ein Studium in den Bereichen Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsinformatik? Dann informieren Sie sich persönlich an unserem Online-Infoabend – Dienstag, 05. Oktober 2021, um 18:00 Uhr – über die praxisnahen Studieninhalte und –konzepte. Von Cyber Security, über Digitalisierung und E-Commerce, bis hin zu klassischen Feldern der BWL und IT, finden Sie heraus, welche Spezialisierung zu Ihnen passt. Die FHDW bietet Ihnen für jede Stufe Ihrer persönlichen Karriereleiter ein erfolgsorientiertes Studienmodell.

Nutzen Sie den Infoabend zum Austausch mit Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern. Selbstverständlich sind auch Eltern und Freunde herzlich eingeladen. Anmeldung und weitere Infos unter: www.fhdw.de/termine-bi.html