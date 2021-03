Online-Austausch zur Kunst im öffentlichen Raum

Gütersloh. Wie steht es um Kunst im öffentlichen Gütersloher Raum? Ausgehend von dieser Frage erarbeitet der Fachbereich Kultur der Stadt Gütersloh eine Bestandsaufnahme und ein Gesamtkonzept zur Kunst im Stadtraum. Dazu gehört die Erstellung einer Datenbank, in der alle Kunstwerke erfasst und katalogisiert werden.

Damit beauftragt ist die freie Kuratorin Birgit Laskowski. Die Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin war beim dritten Kulturforum Gütersloh im Februar online als Referentin zu Gast. Im Nachgang entstand der Wunsch nach einem erneuten, intensiveren Austausch und nach weiteren Informationen rund um das Thema Kunst im öffentlichen Raum in Gütersloh. Dazu lädt der städtische Fachbereich Kultur nun alle Interessierten für Dienstag, 30. März, 17.30 Uhr ein. Es informieren und moderieren Birgit Laskowski, Sean Mullan, der die Kuratorin seit kurzem als freier Mitarbeiter des Fachbereichs Kultur unterstützt, und Daniela Daus vom Fachbereich Kultur. Anmeldung über das Online-Formular unter www.kulturportal-guetersloh.de oder per E-Mail an kltrprtlgtrslhd. Der Zugangslink für die Onlineveranstaltung wird zugeschickt.