Öffentliche Stadtführungen an zwei Terminen in der Woche

Geschichten erleben

Höxter. Wissen Sie was es mit der Justizia im Giebel des Erkers vom Historischen Rathaus auf sich hat? Was erzählen uns die Bilder am Adam- und Eva-Haus? Sie haben keine Ahnung? Dann sollten Sie dringend an einer regelmäßigen Stadtführungen durch Höxter teilnehmen. Ab Mai und jeweils mittwochs um 15.00 Uhr und samstags um 11.00 Uhr ist das Historische Rathaus Treffpunkt für alle interessierten Bürger:innen und Gäste für einen 90 minütigen Stadtspaziergang. Den Teilnehmer:innen wird von unseren sachkundigen Stadtführern/innen die Geschichte der über 1000 Jahre alten Stadt, gespickt mit zahlreichen Anekdoten, näher gebracht. Erfahren Sie mehr über die Weserrenaissance, die prächtigen Adelshöfe und die Bürgerhäuser der Stadt. Die Kosten betragen pro Person 6,00 €. Tickets können im Vorfeld in der Tourist-Information oder direkt bei den Stadtführer:innen gelöst werden. Mit dem Mai erweitern sich auch wieder die Öffnungszeiten der Tourist-Information Höxter. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ist von 9.30 Uhr – 17.00 Uhr geöffnet sowie Mittwoch und Samstag von 9.30 Uhr bis 14.00 Uhr. Weitere Informationen sind bei Tourist-Information Höxter unter Nummer 05271/9634242 oder im Internet unter www.hoexter-tourismus.de erhältlich.