Neues Musik-Format im Weberei-Bistro: Funky Friday mit DJ Weismüller

Gütersloh. Im Weberei-Bistro hält ab sofort an jedem ersten Freitag im Monat der Funk Einzug: Mit dem „Funky Friday“ wird hier ab 18:30 Uhr mit Soul-, Funk- und Discoklängen das Wochenende eingeläutet. DJ Markus Weismüller steht dabei an den Turntables und sorgt für beste Stimmung. Für die erste Ausgabe des neuen Formats an diesem Freitag hat Weismüller stimmungsvolle Disco-Sounds im Gepäck, doch die Besucher:innen dürfen sich natürlich auch auf wahre Funk-Klassiker freuen – die ideale Soundkulisse, um ins wohlverdiente Wochenende zu starten. Dazu gibt es leckere Drinks und frisch zubereitete Speisen aus der Weberei-Küche, die auch auf der gemütlichen Terrasse mit Blick auf die Dalke genossen werden können.