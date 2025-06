Neues McDonald’s in Elsen: Bau startet

Paderborn. Mit dem dritten Standort an der Paderborner Str. 57 erweitert Franchise-Nehmer Arndt Heiderich seine Präsenz und schreibt die Erfolgsgeschichte fort.

Am 19. Mai rollten die Bagger an, um ein Restaurant der modernsten Generation zu errichten. Nach rund 19 Wochen Bauzeit ist die Eröffnung im Herbst geplant. „Wir freuen uns sehr, dass wir heute den ersten Schritt für ein weiteres McDonald’s Restaurant in Paderborn machen können“, so Heiderich. „Damit bieten wir nicht nur ein zusätzliches gastronomisches Angebot, sondern schaffen 45–50 neue Arbeitsplätze und stärken die lokale Wirtschaft.“

Der Standort an der Ausfahrt Elsen → Paderborn nahe der A33 punktet mit erweitertem Drive-Thru, innovativer Gestaltung und neuester Technik. Gäste erleben sämtliche Neuerungen unmittelbar.

Besonderes Gewicht legt das Neues McDonald’s Restaurant Paderborn auf Nachhaltigkeit: umweltfreundliche Materialien, energieeffiziente Lösungen, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und EWE-Go-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge.

Zum Spatenstich gratulierten Dr. Marco Trienes (Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Paderborn) und Jürgen Behlke (IHK Paderborn & Höxter). „Ein solches Invest zeigt die Stärke der Marke und das Vertrauen in den Standort“, betonte Dr. Trienes.

Interessierte Bewerber senden ihre Kontaktdaten an personal@mcdonalds-heiderich.de. Weitere Informationen zum Unternehmen bietet https://www.mcdonalds.de

Über Arndt Heiderich: Seit 2001 Franchise-Nehmer, betreibt er derzeit 14 Restaurants in Ostwestfalen-Lippe und beschäftigt rund 650 Mitarbeiter:innen. Mit dem Neues McDonald’s Restaurant Paderborn werden etwa 50 weitere Stellen geschaffen.