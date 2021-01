Neuer Leiter des Vorstandsstabs und persÃ¶nlicher Referent des BÃ¼rgermeisters

Lemgo. Im Verwaltungsvorstand der Alten Hansestadt Lemgo steht ein Personalwechsel an. Hendric Schwär-Fröhlich übernimmt die Position als Leiter des Vorstandsstabs und persönlicher Referent des Bürgermeisters. Damit folgt er auf Karl-Heinz Mense, der im Frühjahr in den Ruhestand eintritt.

Derzeit arbeitet Hendric Schwär-Fröhlich in der Abteilung „Kinder-, Jugend- und Familienbildung“. Dort ist er bisher im Bereich Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz sowie als Schulsozialarbeiter am Marianne-Weber-Gymnasium im Einsatz. Am 1. April 2021 tritt Hendric Schwär-Fröhlich seine neue Stelle an.