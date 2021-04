Neuer Eyecatcher bei der Feuerwehr Minden

Minden. Der Schlauchturm der Feuer- und Rettungswache Minden hat eine neue Beschriftung bekommen. Der Schriftzug „Feuer- und Rettungswache“ ist jetzt in großen roten Buchstaben am Gebäude angebracht worden. „Das gibt dem Standort an der Marienstraße einen hohen Wiedererkennungswert“, freut sich Heino Nordmeyer, Leiter der Mindener Berufsfeuerwehr.

Das Projekt kam auf Initiative der Mitarbeitenden zustande – eine Arbeitsgruppe hat den Vorschlag eingebracht. Auch mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Löschzug Stadtmitte wurde der Entwurf diskutiert und kam bei allen gut an. Eine Mindener Werbeagentur wurde anschließend mit den Entwurf beauftragt. In den vergangenen Tagen ist der Schriftzug durch eine Fachfirma an allen vier Seiten des Schlauchturms angebracht worden. „Ab heute Abend wird die Beleuchtung zugeschaltet, um den Schriftzug auch in der Dunkelheit gut sehen zu können“, ergänzt der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Tim Upheber.