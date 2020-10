Neue Mensa für Gesamtschule und Grundschule ist fertig

Gemeinde investiert knapp 1 Million Euro in hervorragende Versorgung der Kinder und Jugendlichen

Rödinghausen. Rödinghausen hat jetzt die umfangreiche Neugestaltung des Mensabereichs und der Aula in der Gesamtschule fertiggestellt. In Zukunft wird dort gesundes Essen für die Gesamtschüler und die Kinder der benachbarten neuen Grundschule zubereitet. „Wir haben nicht nur die Mensaküche neu gebaut, sondern mehrere Bereiche ganz neu gestaltet und schaffen so hervorragende Voraussetzungen für die Kinder und Jugendlichen“, sagt Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer. „Wir haben einen regionalen Partner gefunden, der für die Schülerinnen und Schüler gesundes Essen frisch zubereitet.“