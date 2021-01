Neue LED-Anzeigetafel am Laufpfad Fischteiche

Paderborn. Die starke Nutzungsfrequenz und die fortschreitende Digitalisierung hat der Paderborner Sportservice zum Anlass genommen, die in die Jahre gekommene elektronische Uhr am Eingang des Laufpfads Fischteiche gegen eine moderne LED-Anzeigetafel auszutauschen. Die neue Informationsplattform im Format 96 x 128 cm besteht aus 24 zusammengesetzten, einzeln austauschbaren Modulen, die energieeffizient und reflexionsfrei arbeiten und sich durch große Helligkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen.

„Das LED-Board kann direkt vom Paderborner Sportservice aus angesteuert werden und bietet uns somit die Möglichkeit, den sportinteressierten Bürger*innen an diesem beliebten Standort für Outdoor-Aktivitäten aktuelle Informationen per Text, Bild oder Video in Echtzeit zukommen zu lassen“, so Sportdezernent Wolfgang Walter. Neben allgemeinen Nachrichten und Wetterdaten wird auf dem flexibel aufteilbaren und langlebigen LED-Bildschirm zukünftig über sport- und laufspezifische Inhalte wie zum Beispiel Trainingsempfehlungen, Gefahrenhinweise (Corona-Schutzmaßnahmen, Bodenglätte, Sturm etc.) oder auch lokale beziehungsweise regionale Sportveranstaltungen informiert.

In einem weiteren Schritt sollen zukünftig Bedarf und Realisierbarkeit für ein System zur individuellen Zeitmessung für Läufer auf der 2.000 m – Laufstrecke geprüft werden. Persönliche Laufzeiten könnten dann bei Wunsch auf der LED-Anzeige abgebildet und in einer App gespeichert werden. Für leistungsorientierte Sportler*innen wäre somit zum Beispiel auch eine Corona-konforme Durchführung von Wettkämpfen möglich, da individuelle Startzeiten keine gleichzeitige Anwesenheit der Teilnehmenden erfordern würden.

Ungeachtet der unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen möglichen Nutzung der Laufstrecken rund um die Fischteiche, weist der Paderborner Sportservice nochmals darauf hin, dass der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen derzeit unzulässig ist.