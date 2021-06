Neue, frische Impulse und ein Abschied

Dr. Frank Becker übergibt Amtsleitung an Jessica Schütte

Paderborn. „Ich habe meine Aufgabe bei der Stadt Paderborn vor allem darin gesehen, einen Beitrag für ein umweltgerechtes, nachhaltiges und zukunftsfähiges Stadtleben in Paderborn zu leisten“, berichtet Dr. Frank Becker, der Ende Juni in den wohlverdienten Ruhestand gehen wird. Der Amtsleiter für Umweltschutz und Grünflächen begann sein Studium der Agrarbiologie 1978 in Hohenheim, an welches sich eine Promotion an der Hochschule München Freising anschloss. Er promovierte erfolgreich auf dem Gebiet der ökologischen Chemie und arbeitete zudem als wissenschaftlicher Mitarbeiter am gleichnamigen Institut.

Nachdem seine Frau bereits eine Anstellung in Salzkotten gefunden hatte, bewarb er sich 1987 auf eine ausgeschriebene Stelle als Umweltbeauftragter der Stadt Paderborn, die er noch im selben Jahr antrat. Als Umweltbeauftragter arbeitete er zunächst alleine auf dem Gebiet in der Stadtverwaltung. Durch Übernahme weiterer Umweltaufgaben wurde sukzessive ein Umweltreferat mit mehreren Mitarbeitenden geschaffen. 1996 wurde dann das Umweltreferat mit dem Garten-, Forst- und Friedhofsamt zusammengelegt und in das heutige Amt für Umweltschutz und Grünflächen umbenannt, dessen Amtsleiter Dr. Becker wurde.

„Die Stelle des Leiters von Stadtamt 67 ist eine Position, die durch die Wahrnehmung von umwelt- und grünordnerischen Belangen die Möglichkeit eröffnet, sich substanziell an einer umweltgerechten und nachhaltigen Stadtentwicklung einbringen zu können“, blickt er auf seine Jahre im Amt zurück. Übernehmen wird diese Aufgabe Jessica Schütte, die seit Juni in Teilzeit eingearbeitet wird und ab Oktober 2021 in Vollzeit das Amt leiten wird. 1997 begann die Landschaftsarchitektin und Raumplanerin ihr Studium an der heutigen Technischen Hochschule Ostwestfalen Lippe in Höxter und schloss dieses mit einem Diplom ab. Anschließend absolvierte sie ihren Master an der Technischen Universität Dortmund, bevor sie von 2010 bis 2016 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die Hochschule Höxter zurückkehrte.

Seit 2017 ist sie als Partnerin im Landschaftsarchitekturbüro Gruppe Freiraumplanung in Langenhagen bei Hannover tätig, bevor sie im Herbst Vollzeit als Leiterin des Amtes 67 in der Stadtverwaltung arbeitet. „Es ist ein Segen, dass ich die Möglichkeit hatte, einen Monat von Frank Becker in die Aufgabe eingearbeitet zu werden. Ich freue mich vor allem darauf, Projekte längerfristig zu betreuen und diese wachsen zu sehen. Die Möglichkeit hatte ich als Landschaftsarchitektin leider nicht in diesem Umfang“, erzählt Jessica Schütte. „Die essentielle Mitwirkung an Umwelt und Grünflächen und die Verbindung der beiden Bereiche machen die Arbeit im Amt aus“, freut sich die Landschaftsarchitektin.

Frank Becker möchte seinen Ruhestand vor allem dazu nutzen, sich mehr Familie und Freunden widmen zu können und die neue Freiheit für seine Hobbys zu nutzen. Darüber hinaus freut er sich auf lange Fahrradtouren und möchte das Bogenschießen erlernen. „Ich freue mich sehr, dass mit Jessica Schütte frische, neue Impulse in das Amt für Umweltschutz und Grünflächen einziehen“, äußert er zum Abschluss.