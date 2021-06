Neue Fahrsicherheitstrainings am BILSTER BERG

Event-Fahrtrainings startet mit fünf Terminen in die erste Saison. Kreis Höxter. Nach der Ende April eröffneten TÜV NORD-Station direkt auf dem Betriebsgelände gibt es nun im Bereich Fahrsicherheitstrainings Neuigkeiten am BILSTER BERG. Mit „Event-Fahrtrainings“ aus Dresden wird ein professionelles und erfahrenes Unternehmen die Trainings durchführen. Für 2021 sind vorerst fünf Termine geplant. Maik Richter, Inhaber und Fahrinstruktor von Event-Fahrtrainings führt mit einem Team von rund 20 Fahrtrainern derzeit zwischen 300 und 400 Trainings pro Jahr durch. Dazu gehören neben den Fahrsicherheitstrainings für PKW auch Trainings für Motorräder, Transporter, Wohnmobile, Busse und LKW. Darüber hinaus stehen Sportfahrtrainings, Drifttrainings, Incentives und eigene Trackdays auf dem Programm. Am BILSTER BERG hat Maik Richter diese Saison viel vor: „Wir starten mit Fahrsicherheitstrainings für PKW. Diese Trainings sind für alle geeignet: Fahranfänger, Männer, Frauen, Senioren oder Berufsfahrer. Es geht darum, Spaß zu haben und mit dem eigenen Fahrzeug sicherer und geübter zu werden“, erklärt er. Dabei setzt das Unternehmen auf ein Rundum-sorglos-Paket inklusive eines Caterings, das den Tag abrundet. Der erste Termin ist für Samstag, 24.07.2021 geplant. „Die Teilnehmer können sich auf eine lockere Atmosphäre, einen sehr hohen fahrtechnischen Anteil und reale Geschwindigkeitsbereiche freuen. Es wird ein erlebnisreicher Tag, das können wir versprechen“, so Maik Richter. Als Voraussetzung müssen die Teilnehmer lediglich ihr Fahrzeug samt entsprechender Fahrerlaubnis mitbringen. Dabei ist auch das begleitete Fahren ab 17 Jahren zugelassen.

Hans-Jürgen von Glasenapp, Geschäftsführer am BILSTER BERG, freut sich über die Kooperation: „Der BILSTER BERG steht schon immer für höchste Sicherheit im Fahrbetrieb. Erstmalig wird es regelmäßige Termine für reguläre Fahrsicherheitstrainings direkt am BILSTER BERG geben, durch die die Teilnehmer ein Stück mehr Sicherheit auch auf unsere Straßen bringen.“

Die Fahrsicherheitstrainings finden auf der Dynamikfläche am BILSTER BERG statt. „Der BILSTER BERG ist eine große Bereicherung für unser Angebot. Wir freuen uns besonders auf die einmalige Atmosphäre der Strecke, die Qualität der Anlage und die Steigung auf der Dynamikfläche, welche uns zahlreiche Möglichkeiten bietet“, so Maik Richter abschließend.