Natur- und Tierwelt erobert sich Quellgebiet wieder

Gemeinsames Projekt des Kreises Paderborn und des Wasserverbandes Obere Lippe in Borchen-Gellinghausen

Kreis Paderborn. Einst lebten in dem sumpfig-moorigen Quellgebiet Gellinghausen bei Borchen Libellen und Amphibien, fanden Schwarzerlen hier ihren idealen Lebensraum. Dann kam der Menschen und machte sich das dort aus mehreren Quellen sprudelnde Wasser nutzbar, staute das Wasser und betrieb eine Wassermühle. Das Ergebnis: Das Quellgebiet wurde trockengelegt und als Weide und Wiese genutzt. „Nun soll sich die Natur das wertvolle Areal zurückerobern“, verspricht Landrat Christoph Rüther – das ist das Ziel eines gemeinsamen Projektes des Kreises Paderborn und des Wasserverbandes Obere Lippe (WOL).

Der WOL hat dafür eine rund 3 Hektar große Fläche zwischen der Altenau und dem Gellinghauser Quellbach erworben.

„Um das Quellgebiet zu renaturieren werden wir den Damm des ehemaligen Mühlengrabens an mehreren Stellen öffnen und das Quellwasser wieder in die Wiese leiten. Die hier bereits vorhandenen Hochstauden werden sich ausbreiten. Mittelfristig werden Schwarzerlen aufkommen und dazu beitragen, dass sich das Quellgebiet wieder zu dem ursprünglichen und im Altenautal extrem seltenen Erlenbruch entwickelt“, erläutert Volker Karthaus, Geschäftsführer des WOL. Die Arbeiten zur Renaturierung werden – abhängig von der Witterung – in der ersten Märzhälfte beginnen. Zahlreiche Pflanzen- und Tierarten werden von den Maßnahmen profitieren und ihren Lebensraum hier finden.