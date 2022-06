Natur erleben auf der Streuobstwiese

Der Name ist Programm, bei dem Projekt „Lebendige Landschaft Streuobstwiese“ der Biologischen Station Lippe dreht sich alles um diese artenreiche und wunderschöne Kulturlandschaft.

24. Juni 2022 / Fr 17:30 – 19:00 Uhr

Lebensraum Wiese

Bei einem abendlichen Spaziergang lernen wir die artenreiche Kulturlandschaft kennen und erfahren Wissenswertes über die Kulturgeschichte dieses Lebensraumes.

Dozentin: Vanessa Kowarsch

Ort: Projektwiese an der Jugendherberge Detmold, Schirrmannstraße, 32756 Detmold – gegenüber der Jugendherberge

kostenfrei – ohne Anmeldung

23. Juli 2022 / Sa 14 bis 17:00 Uhr

Käfergeschichten –

An diesem Tag erforschen wir gemeinsam mit einem Insektenspezialisten die Streuobstwiese. Wir erfahren so mache Käfergeschichte und üben uns in der Bestimmung der Insekten.

Dozenten: Hans Dudler & Vanessa Kowarsch

Kostenbeitrag: 10 Euro

Ort: Projektwiese an der Jugendherberge Detmold, Schirrmannstraße, 32756 Detmold – gegenüber der Jugendherberge

Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Deshalb bitte unbedingt vorher anmelden unter 0178 . 50 78 380 oder v.kowarsch@biologischestationlippe.de

06. August 2022 / Sa 14:30 bis 16:45 Uhr

Natternkopf & Co

Wir wollen gemeinsam erkunden, was außer Obstbäumen in der Streuobstwiese wächst. Gemeinsam suchen wir Wildkräuter und bestimmen sie. Wir riechen und schmecken und verarbeiten sie kreativ, kulinarisch und genießen einen kleinen Wildkräuter-Imbiss in der Wiese.

Dozentin: Annette Cabron, Streuobstpädagogin & Vanessa Kowarsch

Kostenbeitrag: 10 Euro

Ort: Projektwiese an der Jugendherberge Detmold, Schirrmannstraße , 32756 Detmold – gegenüber der Jugendherberge

Die Teilnehmer*innenzahl ist bei allen Veranstaltungen sehr begrenzt. Deshalb bitte unbedingt vorher anmelden unter 0178 . 50 78 380 oder v.kowarsch@biologischestationlippe.de

12. August 2022 / Fr ab 18 Uhr

Kultur & Landschaft – Konzert und Naturerleben

Wir laden heute zu einem besonderen Erlebnis ein.

Ab 18 Uhr spielt die Band „Yodeling Nightingales“ am Bauwagen ein Wiesenkonzert. Im Anschluss, bei Einbruch der Dunkelheit findet unsere beliebte Nachtleuchtung statt.

Bringen Sie sich ein kleines Picknick mit – wir feiern den Sommer!

Nachtleben auf der Streuobstwiese

Eine besondere Veranstaltung – bei der Nachtleuchtung kommen wir den Nachtfaltern der Obstwiese auf die Spur. Mit Lampe und Leuchttuch begeben wir uns auf die abendliche Forschungsreise.

Wer mag, kann Tee und Butterbrot mitbringen – wir machen es uns gemütlich

Dozent: Hans Dudler, Entomologe

Ort: Projektwiese an der Jugendherberge Detmold, Schirrmannstraße , 32756 Detmold – gegenüber der Jugendherberge

kostenfrei – ohne Anmeldung – um eine Spende wird gebeten

www.lebendige-landschaft-streuobstwiese.de/