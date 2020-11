Müll sammeln beim Schulputz

Gütersloh. Mit Handschuhen, Zangen und Müllsäcken waren jetzt wieder Schülerinnen und Schüler rund um ihre Schule unterwegs und haben achtlos fallengelassenen Müll eingesammelt. Seit 2004 gibt es die Schulputz-Aktion, die vom städtischen Fachbereich Umweltschutz organisiert und mit Unterstützung der Stadtreinigung an Gütersloher Schulen durchgeführt wird.

In diesem Jahr waren zehn Gütersloher Schulen mit rund 1200 Schülerinnen und Schülern beteiligt. „Aufgrund der Corona-bedingten Situation haben wir die Aktion von März auf den Herbst verschieben müssen“, erklärt Werner Gerdes, Abfallberater bei der Stadt Gütersloh. „Für den neuen Termin haben sich dann sogar weitere Klassen angemeldet.“ Ein treuer Akteur des Schulputzes ist die Hundertwasserschule: Mit voller Begeisterung machten sich 16 Mädchen und Jungen der Löwenklasse am Morgen, trotz anfänglich regnerischen Herbstwetters, auf und sammelten fleißig auf dem Schulhof und in unmittelbarer Nähe. Von Plastik- und Glasflaschen über Getränkedosen bis hin zu Bonbonpapier und Brötchentüten – die Ausbeute landete in den großen Müllsäcken. Diese wurden anschließend vom Fachbereich Stadtreinigung bei den Schulen abgeholt und fachmännisch entsorgt. Insgesamt etwa 420 Kilogramm Abfall kamen beim Schulputz zusammen. Bei der Aktion kommt es aber nicht auf die gesammelte Menge Müll an, vielmehr soll das Bewusstsein der Kinder für die Sauberkeit in ihrer Stadt gefördert werden. „Die Aktion vermittelt Inhalte und Werte von Umwelt- und Naturschutz“, betont Gerdes. Außerdem verbessern die Jungen und Mädchen das Aussehen ihres Schul-Umfeldes. Über die Aktion hinaus bleibt das Thema Abfall auch im Schulalltag präsent. „Gemeinsam sprechen wir im Unterricht über die Themen Müll und Umwelt“, erklärt Emina Mujala, Klassenlehrerin an der Hundertwasserschule. „Die Kinder sind jedes Jahr mit Begeisterung dabei.“