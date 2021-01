Mobile Elektrosammlungen im Kreis Herford

Kreis Herford. Die Elektrogerätesammlung der Recyclingbörsen findet ab dem 1. Februar 2021 wieder statt. Somit können die Elektrogeräte am Montag, 1. Februar 2021 in Uffeln am Parkplatz Friedhof/Buhnstraße, am Dienstag, 2. Februar 2021 in Vlotho unter der Weserbrücke und am Mittwoch, 3. Februar 2021 in Exter am Parkplatz an der Autobahnkirche abgegeben werden.

Des Weiteren bieten die Annahmen der Recyclingbörsen Löhne, Bünde und Herford weiterhin Sonderöffnungszeiten von mittwochs bis freitags jeweils von 10 – 16 Uhr an. Die Verkaufsstellen der Recyclingbörsen bleiben weiterhin geschlossen.

Sowohl bei den Elektrogerätesammlungen als auch bei den Annahmestellen besteht Maskenpflicht. Die Corona Schutzverordnung (Corona SchVO) ist zu jederzeit einzuhalten. Zu beachten ist, dass es zu Wartezeiten aufgrund erhöhter Frequentierung kommen kann.

Dieses Angebot der Entsorgung alten Elektrogeräte sollte wahrgenommen werden. Umweltbelastungen durch die illegale Entsorgung der Elektrogeräte müssen vermieden werden, was leider in den vergangenen Wochen nach Aussage der Recyclingbörse vermehrt festgestellt wurde.