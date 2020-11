Mittlere Berliner Straße erstrahlt im Schein des Winterlichts

Gütersloh. Die Immobilien -und Standortgemeinschaft Mittlere Berliner Straße bringt gemeinsam mit Gütersloh Marketing Licht in diese eher tristen Wochen. Seit Samstag, 7. November, leuchtet wieder das von der ISG initiierte Winterlicht wie ein Baldachin über den Köpfen der Passanten. Mit zahlreichen filigranen Lichtvorhängen und insgesamt über 40.000 Leuchten, verteilt über zwanzig Seile, wird die beliebte Einkaufsstraße auf Höhe der Mittleren Berliner Straße wie bereits in den Vorjahren über die Wintermonaten hinweg täglich in Szene gesetzt. Die jeweils mindestens 10 Meter breiten Lichtvorhänge sorgen für eine ganz besondere Atmosphäre und ein Highlight in der dunklen Jahreszeit:

Wer beim Ein kauf in der Stadt unter den Lichtvorhängen nach oben blickt, für den entsteht der Eindruck eines nächtlichen Sternenhimmels. Beim Einlösen der Sondergutscheine in der Stadt lohnt sich also der Gang in die Mittlere Berliner Straße,um das Lichtermeerdort zu entdecken.