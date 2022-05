Mit Lippisch Platt und Kaffeeklatsch geht erstmalig der Klönexpress gemeinsam mit dem Heimatbund auf die Schiene

Lippe. Am Pfingstsonntag, den 05.06.2022 beginnen die Regionalfahrtage mit Kulturprogramm vom Kulturstellwerk Nordlippe mit der Landeseisenbahn Lippe e.V.. Auftakt der diesjährigen Touren macht gemeinsam mit dem Lippischen Heimatbund der Klönexpress.

Die Fahrten starten jeweils um 10:30 und 13:00 Uhr am Bahnhof in Bösingfeld und dauern je nach Fortschritt von derzeit laufenden Streckenarbeiten zwischen 70 bis 100 Minuten. Während der Zugfahrt liest Hannelore Budde Dönekens auf Lippisch Platt und Lippisch Platt Lieder werden den Zug erläuten. Am Bahnhof Alverdissen gibt es einen halbstündigen Halt und die Mitglieder Hannelore und Wolfgang Budde, sowie Tanja und Robin Münch der Fachstelle Mundart und Brauchtum im Lippischen Heimatbund, tragen Sketche vor. Bei der ersten Fahrt wird der Sketch „Inne Scheole ümme 1900 in Lippe“ gespielt, bei der zweiten Fahrt der Sketch „De Bett van de Rüh“. Im Anschluss stimmen sie die Lieder „Dat Blomberg Leud“ und “ Wo scheun, dat diu geborn bist“ auf Lippisch Platt ein und laden die BesucherInnen herzlich dazu ein, mitzusingen.

Passend dazu wird traditionelle westfälische Küche serviert und es besteht die Möglichkeit ein Pickertgedeck zu buchen, in dem eine Portion Pickert und ein Getränk enthalten sind. Fahrkarten und Pickertgedeck können über www.landeseisenbahn-lippe.de/ticket-shop gebucht werden. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 15,00 €, für Kinder 10,00 € und eine Familienkarte 40,00 €. Mitglieder des Heimatbundes zahlen einen ermäßigten Fahrpreis von 50%. Das Pickertgedeck kann für 8,00 € dazu gebucht werden und ist von der Ermäßigung ausgeschlossen.