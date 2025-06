Mindener Mittsommer: 3×30 Minuten Stadtgeschichte

Erlebnisführungen, Weinlounge & Live-Musik am 21. Juni 2025

Der Mindener Mittsommer bringt das beliebte Format „3×30 für Mindens Geschichte“ am Samstag, 21. Juni 2025, zurück in die Altstadt. Besucher*innen tauchen in drei kurzweiligen Erlebnisführungen à 30 Minuten in faszinierende Geschichten und verborgene Geheimnisse ein und erleben gemeinsam Mindener Stadtgeschichte neu.

Unter dem Motto „Minden verbindet das Ich mit dem Wir“ stehen Begegnung und Gemeinschaft im Mittelpunkt. Auf vielfachen Wunsch wird der Dominnenhof erstmals seit 2019 wieder zur Weinlounge – ein Ort zum Entspannen, Leute treffen und den Sommertag bei Musik genießen.

„Wir mussten unsere Gästeführer nicht lange bitten, dieses Format mitzugestalten, denn die mit Spielszenen inszenierten Stadtführungen sind ein besonderer Höhepunkt im touristischen Angebot der MMG“, erläutert Katharina Kunz, Leiterin der Tourist-Information.

„3×30“ ist Teil des Projekts Mindener Mittsommer (20.–22. Juni) mit Unterstützung der Privatbrauerei Barre, Siegfried, der Volksbank Minden (VerbundVolksbank OWL), den Marktplatzgastronomen und der Buttjerschmiede.

Spannende Geschichten mitten in Minden

Die abwechslungsreichen Führungen lassen die Vergangenheit lebendig werden:

In der Fischerstadt erwarten die Gäste skurrile Anekdoten.

In der Oberen Altstadt berichtet Ingenieurmajor Keibel von seiner Arbeit im 19. Jahrhundert.

Im Dom blickt Landadelige Richenza auf eine Fürstenhochzeit zurück.

Schauspielerische Einlagen sorgen dafür, dass Geschichte unterhaltsam erlebbar wird – und Minden zeigt sich von einer neuen, spannenden Seite.

Weinlounge im Dominnenhof

Für genau 330 Minuten verwandelt sich der malerische Innenhof in eine stimmungsvolle Weinlounge mit ausgewählten Weinen, langen Tafeln unter dem vertrauten „Mathildenschirm“ und einer einladenden Atmosphäre.

Ablauf am 21. Juni 2025

14:00 Uhr – Öffnung der Weinlounge

15:00 Uhr, 16:15 Uhr, 17:30 Uhr – Start der drei Erlebnisführungen („Obere Altstadt“, „Die Fürstenhochzeit“, „Fischerstadt“)

So können Gäste alle Themen nacheinander erleben und dazwischen entspannte Pausen im Dominnenhof genießen.

Ein Ticket für alle drei Führungen kostet 7,00 €. Weitere Informationen und Tickets:

Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden

Tel. (0571) 829 06 59 · Fax (0571) 829 06 63

E-Mail: info@mindenmarketing.de

Website: www.minden-erleben.de

