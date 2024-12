Minden lädt ein zum Weihnachtsmarkt

Riesentanne, Aprés Work, Nikolaus und vieles mehr!

Minden In der Mindener Innenstadt kehrt ab dem 26. November 2024 festliche Stimmung ein: Der traditionelle Mindener Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten und verzaubert die Besucher bis zum 30. Dezember 2024 mit einer Mischung aus Genuss, Unterhaltung und stimmungsvoller Atmosphäre.

Besucher*innen können sich auf eine breite Auswahl an süßen und herzhaften Leckereien freuen. Neben den beliebten Klassikern wie gebrannten Mandeln, Glühwein und Bratwurst wird das Angebot durch handgefertigte Produkte und Geschenkartikel bereichert. Auch die kleinen Gäste kommen auf ihre Kosten: Verschiedene Karussells garantieren Spaß und Abenteuer für die Kleinen.

Neuheiten 2024: Gemeinschaftszone auf dem Marktplatz

In diesem Jahr bringt der Weihnachtsmarkt einige spannende Neuerungen mit sich. Eine Gemeinschaftszone auf dem Marktplatz, gekennzeichnet durch zwei eindrucksvolle, sternförmige, beleuchtete Eingangstore, lädt zum Verweilen und Genießen ein. Hier treffen sich Menschen, um die besondere Weihnachtsstimmung zu teilen und gemeinsam die festliche Zeit zu erleben. Finanzielle Förderer dieses Projektes sind die RK Rose + Krieger GmbH, die Siegfried Minden GmbH, die Volksbank in Ostwestfalen eG und der NRW-Verfügungsfond.

Rückkehr der Riesentanne auf den Marktplatz

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr der beeindruckenden Riesentanne, die mit ihrem Lichterglanz den Marktplatz in ein magisches Licht tauchen wird. Im Innern der Tanne erwartet die Besucher*innen immer montags und mittwochs Lesungen bekannter Mindener und Mindenerinnen. Hierzu zählen Bürgermeister Michael Jäcke, Hans-Joerg Deichholz, Harald Steinmetz, Hartmut Freise, Egon Stellbrink, Hans-Jürgen Amtage und Andreas Schöneberg. Auch die beliebte Märchenstunde kehrt in die Riesentanne zurück. Besonderer Dank darf die Minden Marketing GmbH hier an die Wilfried-Kampa-Stiftung und an den Tischler Dirk Gieseking sagen, die durch Ihre Unterstützung das Comeback der Riesentanne ermöglichen.

Donnerstags wird aufgelegt: Aprés Work mit Livemusik

Ein besonderes Highlight ist das neue Donnerstagsprogramm „Aprés Work“. Ab 18.00 Uhr sorgen erst lokale Sängerinnen und Sänger mit Live-Musik für Stimmung, bevor ein DJ auf dem Marktplatz auflegt. Mit dabei ist neben Ray Pasnen, Chris Blevins und „Die Konkurrenz“ auch ein Weihnachtsact, der kurzfristig auf www.minden-erleben.de bekannt gegeben wird.

Weitere Aktionen und Angebote des Weihnachtsmarktes

Auch in diesem Jahr begleiten Walk-Acts den Weihnachtsmarkt. So dürfen sich vor allem die kleinen Besucher*innen auf ein Treffen mit der Winterfee freuen. Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher*innen ein abwechslungsreiches Programm auf dem Mindener Weihnachtsmarkt. So treten an verschiedenen Tagen zahlreiche Mindener Künstlerinnen, Künstler und Bands auf und bereichern den Besuch mit ihren musikalischen Beiträgen. Herzerwärmende Songs gibt es mit dem Akustik-Duo „Herzvertont“ und der beliebten Formation „White Coffee“. Ordentlich für Stimmung sorgen wird hingegen die Tanz- und Partyband „Brisant“, die am 14.12. am Samstagabend spielt. Ebenfalls präsentieren werden sich die diesjährigen City Talent Finalisten mit einem Live-Auftritt am 20.12. Weitere Highlights sind die verschiedenen Feuershows am 21.12. und 29.12. Besinnlich wird es am 01.12. mit einer Auswahl der Posaunenchöre des Kirchenkreises Minden unter der Leitung von Lothar Euen. Und auch der Bläserchor der Musikschule Minden musiziert auf dem Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmarkt für die Kleinen

Für die kleinen Gäste sorgt das Kindertheater „Frechdachs im Weihnachtswald“ für Unterhaltung am 2. Advent. Auch in diesem Jahr begleiten Walk-Acts den Weihnachtsmarkt. So dürfen sich vor allem die kleinen Besucher*innen auf ein Treffen mit der Winterfee freuen. Und magische Stelzenfiguren von „Lichtwesen“ verzaubern den Besuch in der Mindener Innenstadt. Der Zauberkünstler BeLu bringt mit Tricks und Zauberei auch die Großen zum Staunen.

Der Nikolaus kommt!

Für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher*innen ist der Besuch vom Nikolaus natürlich das Highlight, denn am Nikolaustag, 6. Dezember, kommt er mit seinem Helfer zum Mindener Weihnachtsmarkt. Motorrad, Rikscha, Polizeiauto, Drachenboot, Müllauto, Trecker oder Fahrrad – bisher kamen die Beiden in jedem Jahr mit einem anderen Fahrzeug zum Mindener Marktplatz. Mit welchem Gefährt kommen sie wohl dieses Jahr?

Großes Programm an den verkaufsoffenen Sonntagen

Auch Shopping-Fans kommen in der Adventszeit nicht zu kurz. An zwei verkaufsoffenen Sonntagen, dem 15. Dezember (3. Advent) und dem 29. Dezember 2024, laden die Geschäfte in der Innenstadt zu einem gemütlichen Weihnachtsbummel ein.

Der 3. Advent steht ganz im Zeichen der Familien. Die Winterfee wird den Mindener Weihnachtsmarkt besuchen. Außerdem tritt der Kinderchor der Musikschule Belcantolino unter dem Motto „Kinder Wintertraum“ auf. Ein besonderes Highlight ist die Kindermusikshow „Farbenfroh“ von Fabulara, die nicht nur die Kinder zum Mitsingen animieren wird.

Der verkaufsoffene Sonntag am 29. Dezember steht ganz unter dem Motto „Viel Glück für das neue Jahr“. Singer und Songwriter Jonas Pütz und City-Talent-Finalistin der 5. Staffel, PIA, stimmen ein auf den Endspurt des Jahres 2024. Neben magischen Wesen als Walkacts, erwartet die Besucher*innen außerdem zwei feurige Shows auf dem Mindener Marktplatz.

Großer Adventskranz auf dem Kleinen Domhof

Mit einem Durchmesser von über 5 Metern bringt auch der neue Adventskranz jeden Tag ein bisschen mehr Licht in die historische Stadt, da jeden Tag eine weitere Kerze erleuchtet wird, bis der Adventskranz am 24. Dezember in seinem vollen Glanz erstrahlt.

Spurensuche im Digitalen Minden!

In diesem Jahr findet erneut die Aktion „Finde das Goldene Plus!“ statt. Ein ganz besonderes Plus Mindens wird sich hier an einigen Tagen an verschiedenen Ständen auf dem Weihnachtsmarkt verstecken. In diesem Jahr gibt es jedoch auch hier eine Neuerung: Wer als erstes die Schnitzeljagd über den Weihnachtsmarkt bezwungen hat, bekommt den Schatz. Hinweise zum Versteck gibt es auf den Social-Media-Kanälen von Minden Erleben. Mit Kombinationsgeschick und etwas Glück winken den Findern Gutscheine für analogen Genuss auf dem Mindener Weihnachtsmarkt.

Weihnachtliche Stadtführungen

Zum festlichen Angebot in der Innenstadt bietet die Minden Marketing GmbH Stadtführungen durch das weihnachtliche Minden an. Umrahmt vom Gründungszitat „min + din“ an den illuminierten Stadteingängen lassen die Gästeführer*innen mit Geschichte und Geschichten die Mindener Stadtgeschichte lebendig werden. Ausklingen sollen die Führungen an der St. Martinikirche, wo eine weihnachtliche Überraschung auf die Teilnehmer*innen wartet. Termine sind der 30.11., 07.12.,14.12. und der 21.12. jeweils um 15:00 Uhr. Treffpunkt für die 90-minütige Führung ist die Rathauslaube. Die Kosten betragen 8,00€ pro Person.

Der Pestarzt und auch der Nachtwächter und Türmer werden sich zu dieser Jahreszeit in ein festliches Gewand begeben. Am 30.11.2024 findet die Stadtführung „Der Nachtwächter und Türmer zu Minden zum 1. Advent“ um 17.00 Uhr statt. Die Kosten inklusive einem Glühwein belaufen sich auf 13,00€ pro Person. Die „Weihnachtliche Führung mit dem Pestarzt“ startet am 14.12. um 17.00 Uhr und kostet 8,00€ pro Person. Bei beiden Führungen ist der Start ebenfalls an der Rathauslaube.

Bereits am 27.11. findet die Taschenlampen-Führung „Spotlight auf Mindens verborgene Schätze“ statt. Der Treffpunkt ist direkt vor dem Restaurant „Die Knolle“, das Ende dieser Führung ist in der Fischerstadt. Die Kosten betragen auch in diesem Fall 8,00€ pro Person.

Das Programm und weitere Informationen zum Mindener Weihnachtsmarkt zum gibt es in Printform und digital bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, auf der Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben und in der Minden-APP.