Mieter-Abo: Neumieter der Freien Scholle und der BGW profitieren von stark vergünstigtem Abo

Bielefeld. Neue Mieter von BGW- und Freie-Scholle-Wohnungen in Bielefeld dürfen sich freuen: Ihre Vermieter bieten ihnen gemeinsam mit moBiel ab dem 1. Oktober testweise für zwei Jahre ein Mieter-Abo an, mit dem sie vergünstigt die Busse, Stadtbahnen und Nahverkehrszüge in Bielefeld nutzen können. Die BGW und die Freie Scholle planen insgesamt mit zirka 1600 bis 1700 Neumietern jährlich.

Das Mieter-Abo selbst ist ein solidarisch finanziertes Ticket. Jeder Neumieter der öffentlich geförderten oder frei finanzierten Wohnungen der BGW und der Freien Scholle in Bielefeld erhält bei Abschluss des Mietvertrages automatisch ein personalisiertes Abo der Preisstufe BI. Martin Uekmann, Geschäftsführer von moBiel, sieht in dem Ticket großes Potenzial: „Das Projekt ist bundesweit bisher einmalig. Ein solidarisch finanziertes Ticket ist ein ganz großer Schritt, um noch mehr Menschen vom ÖPNV zu überzeugen und damit wichtig für die Verkehrswende.“

Das auf 15 Euro pro Monat kalkulierte Abo wird von den Wohnungsunternehmen mit 2,50 Euro bezuschusst, so dass der Neumieter 12,50 Euro monatlich für sein Abo zahlt. Ein vergleichbares Abo kostet regulär 62 Euro. Er bezieht das Abo während des gesamten Projektzeitraumes oder bis zum Ende seiner Wohndauer. Dafür wird von den Wohnungsunternehmen eine privatrechtliche Zusatzvereinbarung mit dem Mieter getroffen. Auch jeder weitere Mitbewohner über 18 Jahre kann von dem solidarisch finanzierten Ticket profitieren und auf Wunsch ein eigenes personalisiertes Mieter-Abo+ der Preisstufe BI zum Preis von 30 Euro bekommen. Aus vertraglichen Gründen im Rahmen des Projektes ist die Abnahme des Mieter-Abos und des Mieter-Abo+ nur Neumietern vorbehalten.

Auf zwei Jahre befristet

Die Wohnungsunternehmen und moBiel möchten mit dem Mieter-Abo, das zunächst bis Ende September 2023 befristet ist, erkunden, ob sich durch ein solch niedrigschwelliges Angebot das Mobilitätsverhalten erwachsener Fahrgäste hin zum Nahverkehr beziehungsweise zu umweltfreundlichen Verkehrsmitteln verändern lässt. Deshalb wird es begleitende Befragungen der Scholle- und BGW-Mieter geben, deren Ergebnisse Aufschluss über eine eventuelle Fortführung des Angebots geben werden.

Sabine Kubitza, Geschäftsführerin der BGW, ist von dem Modell überzeugt: „Mit dem Mieter-Abo schaffen wir einen enormen Anreiz, auf den ÖPNV umzusteigen.“ Kai Schwartz, Geschäftsführer der Freien Scholle, ergänzt: „Für unsere Mieter stellt sich damit die Frage, ob sie ein Auto wirklich brauchen. Wenn weniger Parkplätze benötigt werden, wird es grüner und die Lebensqualität steigt.“ Cornelia Christian, Leiterin Kundenmanagement bei moBiel, setzt auch auf die ergänzenden Mobilitätsangebote: „Mit dem Mieter-Abo besitzen die Mieter automatisch ein Mobilitätsticket für ganz verschiedene Verkehrsmittel in ganz Bielefeld. Sie können dann zum Beispiel auch flexibel mit dem Mietfahrrad „meinSiggi“ durch Bielefeld oder bis zur nächsten Haltestelle fahren. Die erste Stunde ist bei jeder Fahrt für Abo-Inhaber kostenlos. Wir bieten also weit mehr als „nur“ die Fahrt mit Bus und Bahn.“

Neumieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Bisher einmalig ist, dass auch Neumieter von öffentlich gefördertem Wohnraum an dem Projekt teilnehmen und von dem stark vergünstigten Abo profitieren können. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen befürwortet das ModellProjekt.

Weitere Infos zum Mieter-Abo erhalten Interessierte unter www.mobiel.de/mieterabo.

Großkunden-Abo für Bestandsmieter

Die Vereinbarung zwischen der BGW, der Freien Scholle und moBiel für Bestandsmieter ist weiterhin gültig. Mit dem Großkunden-Abo können Mieter bereits seit vielen Jahren ein vergünstigtes Abo bestellen. Diese Kooperation besteht im Rahmen der Angebote für Geschäftskunden und wird mittlerweile auch bundesweit nachgeahmt. Das Abo ist wahlweise für Bielefeld, für alle Verbindungen im Netz TeutoOWL und als Teilnetz-Abo erhältlich und zehn Prozent günstiger als das reguläre Abo. Das Großkunden-Abo gibt es auch als 9-Uhr-Variante.

Das neue Mieter-Abo im Überblick