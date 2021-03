Miele-Tochter MChef erweitert ihr Angebot

„Daily home“ liefert Gerichte in Restaurantqualität zum Genießen im Homeoffice oder am Abend

 Zubereitung der servierfertig angerichteten Highlights in nur 20 Minuten in jedem Backofen oder Dampfgarer

Gütersloh/Bielefeld. Nach einem langen Lockdown mit geschlossenen Restaurants und viel Zeit zu Hause leidet irgendwann auch mal die Lust aufs Kochen. Was also tun, wenn die Mittagspause im Homeoffice nur 30 Minuten beträgt? Oder wenn man sich abends mal was Besonderes gönnen möchte – aber ohne viel Aufwand? Die ideale Lösung für beides liefert jetzt ein exklusiver Service der Miele- Tochter MChef: „Daily home“ bietet moderne und klassische Gerichte in Restaurantqualität für die einfache und schnelle Zubereitung im Backofen oder Dampfgarer.

Spitzengastronomie, die nach Hause oder in die Firma geliefert und im Miele-Dialoggarer vollendet wird – für diesen einzigartigen Service steht MChef schon seit 2018. Seinen kulinarischen Anspruch bekräftigt Gründer und Geschäftsführer Martin Eilerts mit fast

30 Gerichten wie diesem: „Gebeizter Saibling mit Erbsenschaum, dazu Bärlauchrisotto mit Garnele und Petersilienwurzel und bunten Beten“. Jetzt weitet das Bielefelder Unternehmen sein Gourmetprogramm deutlich aus – und liefert moderne und klassische Gerichte in Restaurantqualität für jeden Tag. Ob geschmorte Rinderroulade mit Rotkohl zum Beispiel, Lachs mit Mandelkruste oder ein vegetarisches Zitronengras-Curry: Alle Gerichte können nach dem Auftauen innerhalb von etwa 20 Minuten in jedem Backofen oder Dampfgarer zubereitet werden und sind servierfertig angerichtet.

„Mit unserer neuen Produktlinie Daily home bieten wir genussvolle Premiumgerichte an, die wir speziell für die Zubereitung zu Hause weiterentwickelt haben“, erklärt Geschäftsführer Martin Eilerts. Mit ihren hochwertigen Zutaten und handwerklich perfekt gekocht machen sie die Mittagspause im Homeoffice oder das Abendessen zu einem kulinarischen Highlight, und das ohne große Vorbereitungen. Interessant ist das Angebot auch für Unternehmen, die eine hochwertige und komfortable Verpflegung im Homeoffice ermöglichen möchten: „Wir arbeiten bereits mit einigen größeren Unternehmen zusammen, die von dem Angebot begeistert sind und Daily home deshalb auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verfügbar machen möchten“, so Eilerts weiter.