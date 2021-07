Meine bunte Karnevalswelt« geht in die 2. Runde

Rödinghausen. Mit bunten und abwechslungsreich gestalteten Bildern haben die Kinder und Jugendlichen der Showtanzgruppe ein Gegengewicht zu den Corona-Einschränkungen geschaffen. Schon im Februar stellten sie ihre Werke im Haus des Gastes aus und weil da die Verwaltungsgebäude zum Schutz vor Ansteckung noch für die Öffentlichkeit geschlossen waren, machten die Tanzkinder ihre Bilder online zugänglich. Jetzt geht die Ausstellung in die zweite Runde und ist noch einmal im wieder geöffneten Haus des Gastes zu sehen.

„Die Bilder möchten wir nach der Ausstellung gerne gegen Spenden verkaufen und alle übrigen an Menschen in den Rödinghauser Pflegeeinrichtungen geben, die keine Enkel oder Angehörigen haben, die ihnen ein schönes Bild malen“, sagt Jessica Mey. Dafür werden die Bilder mit Nummern versehen und am Eingang stehen ein verschlossenes Kästchen und Kärtchen bereit. „Da kann dann jeder die Bildnummer, den Gebotsbetrag, seinen Namen und eine Kontaktnummer eintragen“, erklärt Jessica Mey. „Nach der Ausstellung benachrichtigen wir dann jeweils den höchsten Bieter.“