Mehr Photovoltaikanlagen im Jahr 2020

Die Nachfrage nach Solarstrom ist in Gütersloh im vergangenen Jahr gestiegen.

Gütersloh. Insgesamt 203 Photovoltaikanlagen wurden im Jahr 2020 auf Gebäuden im Stadtgebiet neu installiert und an das Netz der Netzgesellschaft Gütersloh (NGt) angeschlossen. Dies entspricht einem Zuwachs von knapp zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Zugleich haben wir in 2020 den drittgrößten Anlagenzuwachs in den vergangenen 20 Jahren verzeichnet“, sagt Ralf Maaskerstingjost, Leiter des Netzvertriebs bei der Netzgesellschaft Gütersloh. „Mit Blick auf eine ressourcenschonende und schadstoffarme Energiegewinnung ist dieser positive Trend sehr erfreulich.“ Zum Ende des vergangenen Jahres befanden sich insgesamt 2292 Solaranlagen auf den Dächern Güterslohs. „Nicht alle Eigentümer von Photovoltaikanlagen verbrauchen ihren erzeugten Solarstrom vollständig selbst“, erklärt Maaskerstingjost. „Viele entscheiden sich dafür, die überschüssige Energie in unser Netz einzuspeisen.“