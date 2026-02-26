MausKlasse kommt an die Diesterwegschule in Bielefeld

Die 4a der Diesterwegschule in Bielefeld wird zur MausKlasse

Bielefeld. Vom 23.02. bis 27.02.2026 heißt es in der Diesterwegschule: Volle Konzentration, Stimmen ölen und Mikros an! Die Kinder der MausKlasse machen Programm für die tägliche Radiosendung MausLive in WDR5 und im DAB+-Kanal Die Maus.

Am Montag, 23. Februar 2026, beginnt die MausKlasse ihre Reporter-Ausbildung. Zusammen mit Insa Backe aus dem Maus-Team wird geklärt, was im Radio wichtig ist. Die Theorie wird dann gleich in die Praxis umgesetzt. Die Kinder besuchen für ihre Reportage das Krankenhausmuseum und erfinden dazu Rätsel für die MausLive-Fans. Außerdem sprechen sie über ihre Schulhühner und wünschen sich Musik.

Am Mittwoch, 25. Februar 2026, dreht sich alles um die aktuelle Nachrichtenlage. Was ist heute wichtig und relevant für die Kinder? Und wie kann man die Nachrichten verständlich, aber auch unterhaltsam präsentieren? Die Kinder wählen ihr Thema des Tages aus und gestalten das abendliche Nachrichtenformat MausZoom mit.

Am Freitag, 27. Februar 2026, lernen die Kinder den Umgang mit Fake News: Wie erkennt man absichtliche Falschmeldungen und warum gibt es sie überhaupt? Die Kinder erfinden selber Quatschnachrichten, die das MausLive-Publikum später enttarnen müssen.

Am Freitagabend sind die Kinder abends live beim Ratespiel dabei. Mehrere Schülerinnen und Schüler können stellvertretend für ihre Schule ein Paket mit Spielen und Büchern gewinnen.

Alle Beiträge der Kinder werden von Montag, 23. Februar 2026 bis Freitag, 27. Februar 2026 immer ab 19:04 Uhr gesendet – bei MausLive im Digitalradio Die Maus. Das ist zu empfangen über DAB+, Internet und auf WDR5. Die Beiträge und Fotos der Kinder stehen außerdem auf www.wdrmaus.de/hoeren zum Nachhören bereit.

Die 4a und das Team würden sich freuen, wenn Sie über diese besonderen Radioauftritte der Kinder berichten.

Ihr Kontakt zum MausKlasse-Team

Reporterin vor Ort ist Insa Backe: 0160 22 22 330

Bitte vereinbaren Sie Termine für Schulbesuche direkt mit Frau Backe.

Allgemeine Nachfragen zum Projekt und Redaktion:

Isabel Hecker: 0221 / 220 – 6757