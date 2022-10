Maus-Türöffnertag der Landeseisenbahn Lippe – Großes Bahnhofsfest am 3. Oktober in Bösingfeld

Bösingfeld. Türen auf mit der WDR-Maus – unter diesem Motto gehen am 3. Oktober wieder in ganz Deutschland die Türen zu Unternehmen, Laboren, Fabriken und Werkstätten auf, die normalerweise für die Öffentlichkeit verschlossen bleiben. Sachgeschichten sollen für Kinder live erlebbar werden, wobei sich in diesem Jahr alles um „spannende Verbindungen“ dreht. Von diesen gibt es bei der Eisenbahn eine ganze Menge. Schienen und Schwellen werden miteinander verbunden, die elektrische Fahrleitung hoch über dem Zug ist mit allerlei Klemmen verbunden und letztlich sind alle Waggons eines Zuges miteinander verbunden. Am Bahnhofsfest besteht die Möglichkeit das alles aus erster Hand zu erfahren. Es darf im Führerstand der Elektrolok E22 und der Kleindiesellok KÖF mitgefahren werden, die sich in Aufarbeitung befindende Dampflok „LIPPERLAND“ kann besichtigt werden und das Projektteam „Elektrische Fahrleitung“ steht für Fragen bereit.

Neben dem vielfältigen Vereins- und Eisenbahnbetrieb wird es auch einen spannenden Einblick in die verschiedenen Projekte der Landeseisenbahn Lippe geben. Das Kulturstellwerk Nordlippe, das Menschen, Ideen und Projekte entlang der Bahnstrecke verbindet, wird eine Bühne mit Livemusik bespielen lassen, durch das Programm führen und seine Projekte vorstellen. Die Initiative Jugend unter Dampf wird im rollenden Jugendzentrum, dem Jugend- und Europawaggon, präsentiert. Und ab 13 Uhr werden die Ergebnisse des Forschungsvorhabens MonoCab OWL auf der Strecke vorgestellt. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird vom Bahnhof ein Bus-Shuttleverkehr im 15-Minutentakt eingerichtet.

Neben den eigenen Vereinsangeboten besteht auch eine starke Verbindung zu vielen Vereinen und Initiativen als Kooperationspartner, die das Fest mit Informations- und Aktionsständen abrunden. Mit dabei sind unter anderem Marketing Extertal e.V., Jugend-Kultur-Extertal (JuKulEx) e.V., der Imkerverein Extertal, der Lippische Heimatbund, die Eisenbahnfreunde Lippe mit einer Modell- und Mitfahrbahn, Pro Rinteln mit Draisine-Testfahren und viele weitere. Für das leibliche Wohl ist mit Bratwurststand, Kaffee und Kuchen und Getränken gesorgt.

Die Veranstaltung findet von 11 bis 17 Uhr statt. Die Anschrift lautet Am Bahnhof 1, 32699 Extertal-Bösingfeld. Der Eintritt und die Aktionen sind kostenlos. Angemeldete Kinder erhalten ein kleines „Mauspräsent“. Parkplätze stehen auf dem Firmengelände der Lenze SE an der Breslauer Straße zur Verfügung und werden ausgeschildert. Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt unter www.landeseisenbahn-lippe.de.