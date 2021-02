Mainzer TV-Sender ZDF und Haller ATP-Turnier bleiben erfolgreiche Partner

Zusammenarbeit bis 2022 verlängert • Neuer Zwei-Jahres-Vertrag mit Option

HalleWestfalen. Die NOVENTI OPEN und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) bleiben ein bewährtes, perfekt eingespieltes Team. Deutschlands wichtigstes ATP-Tennisturnier und der Mainzer TV-Sender haben ihre langjährige Vertragspartnerschaft um zwei weitere Jahre bis 2022 verlängert. Damit wird das ZDF sowohl bei der 28. Turnierauflage vom 12. bis 20. Juni 2021 als auch im Jahr darauf Live-Bilder des renommierten ATP 500er-Rasenevents mit Weltklassebesetzung ausstrahlen.

„Wir freuen uns, dass die erfolgreiche und starke Kooperation mit dem ZDF fortgeführt wird“, sagt Turnierdirektor Ralf Weber. „Wir sind das einzige Tennisturnier in Deutschland, das über eine so kontinuierliche Partnerschaft mit einem öffentlich-rechtlichen Sender verfügt – ein Alleinstellungsmerkmal im nationalen Tennis“. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann erklärt: „Die Zuschauer können sich weiterhin auf hochklassiges Tennis im ZDF freuen.“ Seit dem Turnierdebüt 1993 zeigt das ZDF die Spiele vom ATP-Rasenwettbewerb in HalleWestfalen. „Mit der Vereinbarung bekommt Deutschlands wichtigstes Tennisturnier auch zukünftig die mediale Aufmerksamkeit, die es verdient“, ergänzt Fuhrmann.

Das ZDF besitzt über die Laufzeit des neuen Kontrakts zudem die Option, diesen zu verlängern. Seit den Anfängen des Turniers besteht zwischen den Verantwortlichen des ATP-Rasenevents und dem ZDF eine enge vertrauensvolle Partnerschaft und Verbindung. Der Sender übertrug einst sogar sein „Aktuelles Sportstudio“ aus der ostwestfälischen Eventarena.