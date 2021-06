LWL-Förderprojekt „Zebrastreifen“ schreitet voran

Als Kooperation zwischen dem Jugendamt des Kreises Höxter und dem Schulamt für den Kreis Höxter will das Projekt Zebrastreifen Kinder und ihre Eltern beim Übergang vom Kindergarten in die Schule unterstützen und stärken. Die Federführung liegt dabei in den Händen der beiden Kreismitarbeiterinnen Silke Merkel und Sandra Wegener, die sich gemeinsam mit Petra Huppert-Buch vom Kreissportbund Höxter auch um die Umsetzung der neuen Aktion an den beiden Modellstandorten Willebadessen und Bad Driburg kümmern.

Bisher machen die Kinder der AWO-Kita im Familienzentrum Bad Driburg sowie des Evangelischen Familienzentrums Jesus und Zachäus Bad Driburg und des Familienzentrums Zipfelmütze Willebadessen schon begeistert mit. Aufgrund der Corona-Pandemie können zurzeit nur Kindertagesstätten berücksichtigt werden, im nächsten Jahr sollen aber die Grundschulklassen aus dem 1. Schuljahr dazu stoßen.