Lockdown für die Berufswahl nutzen Detmolder Berufsberatung bietet Unterstützung an

Detmold. Verkürzte Schulzeiten, ungewohnt verlängerte Weihnachtsferien verändern in diesem Jahr das Geschehen für lippische Schülerinnen und Schüler erheblich. Neben den zahlreichen Herausforderungen, die sich während der Schulzeit nun zusätzlich ergeben, wird auch die individuelle Berufsfindung erschwert. So sind unter anderem die gewohnten Schülerbetriebspraktika beeinträchtigt, da Praktikanten in den lippischen Betrieben und Einrichtungen viel seltener als in den Vorjahren aufgenommen werden können. Auch wenn das unmittelbare Hineinschnuppern in die Arbeitswelt nicht direkt ersetzbar ist, so will die Detmolder Berufsberatung dazu beitragen, auch unter erschwerten Bedingungen eine fachlich solide und den persönlichen Eigenschaften gerecht werdende Berufs- und Studienwahl sicher zu stellen. Den Beraterinnen und Beratern der Detmolder Agentur ist es ein Anliegen, die Weichen für die berufliche Zukunft der künftigen Schulabgänger so gut wie möglich zu stellen. Empfohlen wird ein individuelles Beratungsgespräch, zu dem man sich telefonisch oder Online anmelden kann.

Dort treffen alle wichtigen Fragen zur persönlichen Zukunft auf ein offenes Ohr und es werden auf freiwilliger Basis Ideen und Vorschläge zu attraktiven Berufen oder Studiengängen sowie das am besten geeignete weitere Vorgehen besprochen. Die Berufsberatung ist auch in den Weihnachtsferien erreichbar. Zu einem Beratungsgespräch kann man sich anmelden unter 0800 4 5555 00 (gebührenfrei) oder online unter https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/kontakt/de/terminvereinbarung/berufsberatu ng?scope=form