Liz Mohn bleibt der Bertelsmann Stiftung als Repräsentantin verbunden.

Ralph Heck, Vorsitzender des Vorstandes der Bertelsmann Stiftung, betonte, dass Liz Mohn mit ihrem Wirken in der Stiftung wesentliche und nachhaltige Beiträge zum Wohle der Ge-sellschaft und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt geleistet habe: „Mit kreativen Ideen, unermüdlichem Engagement und einem klaren Wertesystem ist Frau Liz Mohn ein Vorbild und Orientierungspunkt unserer Stiftung. Sie hat maßgeblich zu der positiven Wahrnehmung der Stiftung in der Öffentlichkeit beigetragen. Der Vorstand der Bertelsmann Stiftung gratu-liert Frau Liz Mohn zu ihrem Ehrentag und dankt ihr für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahrzehnten. Wir wünschen Frau Liz Mohn für ihre Zu-kunft ein weiterhin so erfolgreiches Leben und freuen uns, dass sie der Stiftung verbunden bleibt.“

Prof. Dr. Werner J. Bauer, Vorsitzender des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung und ehemaliger Generaldirektor der Nestlé AG, teilte anlässlich des Ehrentages mit: „Frau Liz Mohn hat sich in den über 40 Jahren in der Bertelsmann Stiftung mit großem Weitblick, Offenheit und Empathie den großen Fragen dieser Welt gewidmet. Sie hat wichtige Anstöße für die Stiftungsarbeit gegeben und sich der Verbesserung einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Welt gewidmet. Im Namen des Kuratoriums gratuliere ich Frau Liz Mohn zu ihrem 80. Geburtstag und ihrer Lebensleistung. Für die kommenden Jahre wünsche ich ihr weiterhin viel Lebensfreude, Tatkraft und Sinnerfüllung. Dem Liz-Mohn-Center wünsche ich viel Erfolg bei den anstehenden Aufgaben.“

Impulse für eine bessere Welt

Im Jahr 2001 hat Liz Mohn begonnen, internationale Kulturdialoge auszurichten: zuerst in Ägypten, dann in Japan, später in China und in Indien, aber auch in Europa und den USA. Zuvor war schon das „International Bertelsmann Forum“ mit dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl ein Aushängeschild der Stiftung. Mit dem ehemaligen österreichischen Bundes-kanzler Wolfgang Schüssel engagiert sie sich für den Salzburger Trilog, der vor zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen wurde. Seit 2017 führt Liz Mohn auch das „Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie“ mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier durch – eine Ver-anstaltungsreihe mit internationalen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Wis-senschaft. Liz Mohn ist zudem Co-Präsidentin des Deutsch-Spanischen Forums, das anläss-lich der Besuche des spanischen Königs und des deutschen Bundespräsidenten im jeweili-gen Gastland ausgerichtet wird.

Weltbekannt ist der internationale Gesangswettbewerb „NEUE STIMMEN“ zur Förderung junger Opernsängerinnen und -sänger. 1987 nach Gesprächen mit dem Star-Dirigenten Herbert von Karajan von Liz Mohn gegründet, haben an der ersten Runde rund 40 Nachwuchssängerinnen und -sänger teilgenommen. Heute gilt der Wettbewerb mit bis zu 1.400 Teilnehmenden aus 80 Ländern als der beste und erfolgreichste Wettbewerb weltweit.

Ab 1986 war Liz Mohn im Beirat, dem heutigen Kuratorium, der Bertelsmann Stiftung tätig. Seit dem Jahr 2005 war sie stellvertretende Vorsitzende des Vorstands und Kuratoriums der Stiftung. Im Vorstand verantwortete sie die Programme „Deutschland und Asien“, „Lebendige Werte“, „Unternehmen in der Gesellschaft“, „Musikalische Förderung“ sowie „Führung und Unternehmenskultur“.

Liz Mohn ist Präsidentin des Patronats der spanischen Fundación Bertelsmann und gehört dem Board of Directors der Bertelsmann Foundation North America an. Diese Funktionen wird sie auch in Zukunft ausfüllen.

„Es ist gerade jetzt wichtig, dass wir uns für internationale Verständigung und den gesell-schaftlichen Zusammenhalt stark machen. Bildung ist der Schlüssel dafür – für ein weltoffe-nes Gemeinwesen, das auf gemeinsam getragenen Grundwerten und der Akzeptanz von Vielfalt beruht. Es muss uns gemeinsam gelingen, unsere Welt friedlicher, nachhaltiger und menschlicher zu machen. Nehmen wir unsere Verantwortung dafür wahr. Denn wir haben nur diese eine Welt!“, appelliert Liz Mohn.