„Leute machen Kleider“ im Stadtmuseum Paderborn

Paderborn. Wer sind die Menschen, die unsere Kleider herstellen? Wie leben sie? Imke Müller-Hellmann liest am Donnerstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Stadtmuseum Paderborn aus ihrem Buch „Leute machen Kleider“ und nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise durch die globale Textilindustrie.

Imke Mülle-Hellmann packt ihre Lieblingskleidungsstücke ein und fährt los: Bangladesch, Vietnam, Portugal, Thüringen, China. Sie reist durch eine weltweit vernetzte, gigantische Industrie, in der, zumal in den Ländern des globalen Südens, häufig soziale und ökologische Missstände herrschen. Sie erhält Einblicke, die überraschen, und erlebt Situationen, die nahe gehen. Sie dokumentiert, was ihr widerfährt, und schreibt auf, was die Menschen ihr erzählen.

Der Eintritt inklusive Eintritt in die Ausstellung „Kleider machen Leute. Fotografien von Herlinde Koelbl“ beträgt fünf Euro.

Um vorherige Anmeldung zu unseren Veranstaltungen wird gebeten, da coronabedingt die Teilnehmer*innenzahl begrenzt ist und die Adresse der Teilnehmer*innen vorliegen muss.

Anmeldung per Telefon 05251/88-11247 oder per E-Mail an stadtmuseumpaderbornde