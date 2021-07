Lässt sich psychische Gesundheit lernen?

Recovery College Gütersloh-OWL im Online-Gesundheitsgespräch

Gütersloh . In einem Gesundheitsgespräch im „Recovery College Gütersloh-OWL“ am Dienstag (6.7.) von 18 bis 19.30 Uhr werden Andrea Zingsheim, EX-IN Genesungsbegleiterin und -trainerin, und Prof. Dr. Michael Schulz, Pflege- und Gesundheitswissenschaftler am LWL-Klinikum Gütersloh, Mitarbeitende der Stabsgruppe für Klinikentwicklung und Forschung, der Frage nachgehen, ob sich psychische Gesundheit lernen lässt, Sie werden online im Internet von den Erfahrungen, Erlebnissen und Angeboten im Recovery College Gütersloh-OWL berichten.

Dass es notwendig ist, sich um seine psychische Gesundheit zu kümmern bemerken viele Menschen erst, wenn sie tatsächlich Schwierigkeiten bekommen oder deutliche Belastungen spüren. Wie bedeutsam ein gesunder Lebensstil für die körperliche Gesundheit ist, ist inzwischen bekannt. Genauso wichtig ist es, sich aktiv und vorbeugend um das psychische Wohlbefinden zu kümmern. Dabei geht es nicht darum, sich noch belastbarer und stressresistenter zu machen, um noch mehr leisten zu können, sondern darum, eine gute Lebensqualität für sich selbst zu schaffen, sich ernst zu nehmen und auch zu wissen, was zum persönlichen Wohlbefinden beiträgt.

Mit dem „Recovery College Gütersloh-OWL“ ist ein Ort des Lernens entstanden, wo Menschen genau das finden können, was sie individuell für ihr psychische Gesundheit brauchen. Es ist eine Bildungseinrichtung für alle Bürgerinnen und Bürger, die mit Kursen Wissen und Erfahrung zu Themen der seelischen Gesundheit bereitstellt – jenseits von Diagnosestellung und Behandlung. So können Menschen selbst zur Expertin oder zum Experten für sich selbst werden und dabei von anderen Menschen lernen, die eigene Erfahrung mit seelischen Krisen haben oder Wissen aus Gesundheitsberufen mitbringen..

Das Gesundheitsgespräch findet online statt und ist kostenfrei. Den Zugang zur Veranstaltung und weitere Informationen sind auf http://www.lwl-klinik-guetersloh.de und auf der Facebook-Seite des LWL-Klinkums zu finden.

Informationen rund um das Recovery College Gütersloh-OWL sind auf der Homepage http://www.recovery-college-gt-owl.de zu finden.