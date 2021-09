Kulturrucksack NRW – Herbstferienprogramm 2021

Kostenlose Workshops für Kinder und Jugendliche von 10 – 14 Jahren. Anmeldung beim KulturTeam der Stadt Detmold

Detmold. Es geht wieder los! Auch in diesen Herbstferien wird der Kulturrucksack wieder gepackt. In den unterschiedlichsten Workshops können Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren im Rahmen des Kulturrucksack NRW Kunst und Kultur kennenlernen und vor allem selbst kreativ werden: Im Sinne von DIY (do it yourself) werden handwerkliche Unikate erschaffen.

Freie Plätze gibt es noch in den Workshops „Manga zeichnen für Anfänger“ und „Manga zeichnen für Fortgeschrittene“. In diesen beiden Workshops können die Teilnehmer*innen in praktischen und theoretischen Modulen einen Einblick in die Geschichte und Gestaltung von Animes und Mangas erhalten sowie ihr eigenes Pokémon gestalten. Der Kurs für Fortgeschrittene befasst sich außerdem mit den unterschiedlichsten Techniken des Zeichnens mit Feder und Tusche sowie dem Linoldruck.

Die Workshops „Goldschmiede“ und „Designe und nähe deine Upcycling-Tasche“ sind bereits ausgebucht.

„Manga zeichnen für Anfänger“ (noch Plätze frei)

Titel: Kulturrucksack NRW – kostenlose Workshops für Kinder & Jugendliche im Alter zwischen 10 – 14 Jahren

Datum: 11. – 13. Oktober 2021

Zeit: 10:00 – 12:00 Uhr

Ort: Hangar 21, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold

Kurzbeschreibung:

In diesem Workshop kannst du in praktischen und theoretischen Modulen alles rund um das Thema Manga und Anime lernen. Angefangen bei den Grundlagen über die Geschichte von Anime und Manga hin zu dem Entwerfen deines eigenen Pokémon. Am Ende hältst du deine persönliche Mappe mit Zeichnungen, Handouts und Kunstwerken in der Hand. Der Kurs ist für Anfänger mit großem Interesse für die kleinen faszinierenden Figuren aus Japan geeignet.

„Manga zeichnen für Fortgeschrittene“ (12 – 14 Jahre) (noch Plätze frei)

Titel: Kulturrucksack NRW – kostenlose Workshops für Kinder & Jugendliche im Alter zwischen 10 – 14 Jahren

Datum: 18. – 21. Oktober 2021

Zeit: 10:00 – 13:00 Uhr

Ort: Hangar 21, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold

Kurzbeschreibung:

In diesem Workshop kannst du deine Fähigkeiten zum Thema Manga und Anime erweitern und ganz unterschiedliche Techniken, wie z.B. das Zeichnen mit Tusche und Feder lernen. Gemeinsam mit anderen kannst du deine eigenen Mangas gestalten und lernen, wie man mit einem Linoldruck T-Shirts oder Beutel mit einem eigenen Manga Design bedruckt.

Kontakt & Anmeldung:

Corinna Rox: +49 5231 977-903, c.rox@detmold.de

Veranstaltende Organisation

KulturTeam der Stadt Detmold, Hangar 21, Charles-Lindbergh-Ring 10, 32756 Detmold