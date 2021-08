Kulturimbiss in Lage auf eine Veranstaltung reduziert

Dagmar Schönleber tritt um 18 Uhr auf

Lage. Am 4. September 2021 hält der Kulturimbiss Lippe in Lage. Auf der Speisekarte: Dagmar Schönleber, Kabarettistin und Musikerin. Doch anstatt, wie ursprünglich geplant, zwei Auftritten wird es an dem Abend nur noch einen geben: Die Veranstaltung um 21 Uhr entfällt. Gäste des späteren Termins können problemlos auf Schönlebers Auftritt um 18 Uhr ausweichen. Der Landesverband hat bereits die Karteninhaber der 21-Uhr-Veranstaltung kontaktiert und sich um die Umbuchungen auf den früheren Auftritt gekümmert.

Das Publikum erwartet an dem Abend Kabarett und Musik. Die gebürtige Lipperin ist mit dem Kulturimbiss auf Heimatbesuch und versorgt ihr Publikum mit Wortgewalt und Gitarrenklängen, Witz und Kreativität, Rock und Poesie. Schönleber steht seit gut 20 Jahren auf der Bühne und wurde besonders durch ihre Auftritte in Frau Jahnkes „Ladies Night“ auf ARD und WDR, „Puffpaffs Happy Hour“ auf 3sat und ihrer Rolle in der WDR-Show „Stratmanns“ bekannt.

Karten gibt es gegen eine Schutzgebühr von 1€ online unter: www.landesverband-lippe.de