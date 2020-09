Kükengezwitscher im Spätsommer

Zwei Gelbbrustaras werden von den Tierpflegern im Vogelpark Heiligenkirchen mit der Hand aufgezogen /// Jungstörche trainieren für den Abflug nach Afrika

Detmold. Noch haben sie nicht viel mit ihren blau-gelb gefiederten Eltern gemeinsam. Nur am dicken Schnabel erkennt man, dass die kleinen nackten Küken, die unter einem Frotteetuch im Brutkasten dösen, einmal große Papageien werden wollen. Wenn Tierpflegerin Lenja Punger aber mit der Trillerpfeife zur Mahlzeit pfeift, sind sie hellwach: Zwei kleine Gelbbrustaras sind im Vogelpark Heiligenkirchen geschlüpft und mittlerweile ein paar Wochen alt. Ihre Mutter hatte kurz vor dem Schlüpfen aufgehört zu brüten. Der Vogelpark entschied kurzerhand, sie in der Brutmaschine auszubrüten und mit der Hand aufzuziehen.

Für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger ist es Freude und Aufwand zugleich. Nach Feierabend nehmen sie den Brutkasten abwechselnd mit nach Hause. Damit aus den rosa Zwergen einmal stattliche Papageien werden, müssen die hungrigen Schnäbel zwischen 6 Uhr morgens und 21 Uhr abends alle zwei Stunden mit Spezialfutter gestopft werden. Während Lenja Punger liebevoll jeden einzelnen Ara mit dem Löffel füttert, hüpfen drei junge Schildsittiche um sie herum und unternehmen erste Flugversuche. Lautstark fordern sie ihr Recht auf geschrotete Sonnenblumenkerne ein. Schon bald werden die sieben Wochen alten Vögel in die große, von den Besuchern begehbare Sittichvoliere umziehen. An die liebevolle Zuwendung der Menschen gewöhnt sind sie in jedem Fall schon. Lenja Punger wischt derweil vorsichtig den Schnabel eines Aras ab, dessen Kropf nun prall gefüllt ist.

Die Sittiche und Papageien sind nicht die einzigen Küken, die sich derzeit im Vogelpark Heiligenkirchen auf das Erwachsensein vorbereiten. Vier Jungstörche trainieren bereits fleißig das Fliegen. Schon in wenigen Wochen werden sie die lange Strecke bis nach Afrika zurücklegen und erst nach ihrer Geschlechtsreife in drei Jahren wieder auf deutschem Boden landen. Auch das Kardinalpärchen zieht gerade Nachwuchs auf: drei Jungtiere sind geschlüpft. Ob sie Männchen oder Weibchen sind – und damit entweder ein knallrotes Gefieder wie ihr Vater oder ein dezenteres wie ihre Mutter bekommen, ist momentan noch nicht zu erkennen.

Der Vogelpark Heiligenkirchen bietet auch in diesem Jahr wieder individuelle Führungen an. Wer endlich den lang ersehnten Kindergeburtstag nachholen möchte, kann hier mit seinen Freunden einen erlebnisreichen Nachmittag im Freien verbringen und dabei eine Menge lernen. Denn wer einmal dem Pelikan einen Fisch in den Schnabel werfen durfte, dem wird diese einmalige Tierbegegnung noch lange in guter Erinnerung bleiben. Der Vogelpark ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.