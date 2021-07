Kreis Höxter unterstützt Ausbildung von sechs Elternmoderatorinnen

Kreis Höxter. Projekt „Eltern mischen mit – Mitwirken heißt verändern!“ gestartet. „In Kindertagesstätten und an vielen Schulen im Kreis Höxter sind Kinder mit Einwanderungsgeschichte selbstverständlich. Uns ist es wichtig, dass sich auch ihre Eltern in den Mitwirkungsorganen der Bildungseinrichtungen engagieren“, sagt Landrat Michael Stickeln. Eine wichtige Unterstützung soll dabei das Projekt „Eltern mischen mit – Mitwirken heißt verändern!“ sein, das nun im Kreis Höxter gestartet ist. „In den verschiedenen Gremien des Bildungssystems, wie zum Beispiel Elternräten und Schulpflegschaften, sind Eltern mit Migrationsgeschichte unterrepräsentiert. Dabei ist es umso wichtiger, dass auch Eltern mit Einwanderungsgeschichte am Bildungsgeschehen teilnehmen, denn aktive Eltern leisten einen zentralen Beitrag zum Bildungserfolg ihrer Kinder“, erklärt Stickeln. Er freut sich, dass das Kommunale Integrationszentrum Kreis Höxter in enger Kooperation mit dem „Elternnetzwerk NRW – Integration miteinander“ an dieser Stelle mit der nun gestarteten Ausbildung von Elternmoderatorinnen und -moderatoren ansetzt.

Sechs Frauen aus dem Kreis Höxter haben an einer Schulung zur Elternmoderatorin in den Räumen des Kolping-Berufsbildungswerks in Brakel teilgenommen. „Unter dem Motto ‚Eltern helfen Eltern‘ wollen wir erreichen, dass sich Eltern mit Einwanderungsgeschichte gegenseitig helfen und dabei unterstützen, den Bildungserfolg ihrer Kinder positiv mitzugestalten“, erläutert Kreisdirektor Klaus Schumacher, Leiter des Fachbereichs Bildung und Kreisentwicklung. „Den Eltern fehlt es oft an Informationen über das deutsche Bildungssystem und es fällt ihnen schwer, in den Mitwirkungsorganen aktiv zu werden.“ Mit der Qualifikation zur Elternmoderatorin könnten sie nun auf andere Eltern zugehen, ihr Wissen weitergeben und sie ermutigen, sich aktiv in Kita und Schule einzubringen. „Ein wichtiger Aspekt ist dabei auch der Erfahrungsaustausch unter den Eltern“, so Schumacher.