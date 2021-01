Kreis Höxter setzt bei Suche nach Freiwilligen auf Ehrenamtsbörse

Wer übernimmt Fahrten zum Impfzentrum in Brakel?

Kreis Höxter. Mit Hochdruck wird beim Kreis Höxter daran gearbeitet, so viele Menschen wie möglich gegen das Coronavirus zu impfen – und das so schnell wie möglich. Dabei wird jetzt auch die Geschäftsstelle Ehrenamt aktiv. „Um unsere älteren Mitmenschen schnell und unbürokratisch zu unterstützen, koordinieren wir über die Ehrenamtsbörse einen kostenlosen Fahr- und Begleitservice“, sagt Landrat Michael Stickeln und hofft dabei auf rege Unterstützung durch Ehrenamtliche. „Die Corona-Impfung bietet derzeit die sicherste Lösung, um sich selbst und die Gemeinschaft zu schützen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen“, erläutert Stickeln. „Bis ausreichend Impfdosen für alle verfügbar sind, wird noch etwas Zeit vergehen. Aus diesem Grund ist ein schrittweises Vorgehen erforderlich.“ Er weist darauf hin, dass bereits mehr als 3.000 Corona-Impfungen in Pflegeeinrichtungen im Kreis Höxter durchgeführt worden sind. Anfang Februar werden die Corona-Impfungen im Impfzentrum in Brakel gestartet.