Kreis Gütersloh bis mindestens 2030 EUROPE DIRECT-Standort

Heißer Draht zur EU bleibt bestehen

Kreis Gütersloh. Obwohl Brüssel nur rund vier Autostunden vom Kreis Gütersloh entfernt ist, wirken EU-Entscheidungen für viele Menschen oft weit weg. Dabei hat die EU ganz konkrete Auswirkungen auf das alltägliche Leben der Menschen in seinen Mitgliedsstaaten. Europa den Menschen näherbringen – das ist vordiesem Hintergrund das Ziel der EUROPE DIRECT-Zentren. 48 Standorte wurden in Deutschland nun von der EU-Kommission für diese Arbeit ausgewählt. Auch der Kreis Gütersloh ist dabei.

Als Schnittstelle zwischen der EU und den Menschen vor Ort informieren EUROPE DIRECT-Zentren zu allen EU-Themen und beantworten Fragen von Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen. Sie sollen zudem die lokale und regionale Debatte über die Europäische Union und ihre Maßnahmen ermöglichen. Europaweit gibt es über 400 EUROPE DIRECT-Standorte. In Deutschland gibt es insgesamt 48.

Durch die Förderzusage sind seitens der EU-Kommission die Voraussetzungen geschaffen, damit der Kreis Gütersloh bis 2030 ein Standort der EUROPE DIRECT-Zentren in Deutschland bleiben kann. Die ausgewählten Standorte erhalten jährlich 44.000 Euro von der Europäischen Kommission. Angesiedelt ist das Zentrum im Kreis Gütersloh seit 2009 bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Gütersloh, der pro Wirtschaft GT. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Gesellschafter die Weiterführung der Europaarbeit im Kreis Gütersloh unterstützen und der Kreis Gütersloh von der Europäischen Kommission erneut als EUROPE DIRECT-Standortausgewählt wurde“, sagt Nikola Weber, Geschäftsführerin der pro Wirtschaft GT. „Der Status als Informationszentrum verschafft uns – neben der Förderung – einen gefestigten Zugang zu europäischen Strukturen und stärkt unsere Europaarbeit für Unternehmen, Kommunen, Bürgerinnen und Bürger im Kreis Gütersloh“, so Weber. Im Jahr 2005 wurde die erste Generation des EUROPE DIRECT-Informationsnetzes ins Leben gerufen und eingerichtet. Seither wurden diese Zentren auf alle 27 Mitgliedstaaten der EuropäischenUnion ausgeweitet und von immer mehr Bürgerinnen und Bürgern in ganz Europa in Anspruch genommen.

„Unsere Aufgabe ist es, mit Veranstaltungen, Schulbesuchen und lokaler Öffentlichkeitsarbeit über die aktuellen Themen der EU zu informieren, Transparenz zu schaffen und aufzuzeigen, warum die EU wichtig ist und wie wir im Alltag ganz konkret von ihr profitieren“, sagt Rouven Piesch, Leiter des EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh. „Gerade in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Unruhe ist es entscheidend, Zusammenhalt zuzeigen und den Wert der Europäischen Union deutlich zu machen“, so Piesch.

Die Angebote und Veranstaltungen des EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh richten sich an Bürgerinnen und Bürger, Lehrkräfte, Kommunen, Unternehmen sowie Vereine und sind kostenfrei zugänglich. Alle Informationen zum Informationszentrum und den Angeboten und Veranstaltungen finden sich online unter www.europedirect-gt.de

Bz: Weiterhin als Team EUROPE DIRECT im Kreis Gütersloh mit zahlreichen Angeboten vertreten: CamilleDelassus, Rouven Piesch und Nikola Weber.