Konzert mit dem Symphonischen Orchester des Landestheaters Detmold

Am Freitag, 25. Juni, in der Paderhalle

Paderborn/Detmold. Am Freitag, 25. Juni, tritt zum ersten Mal seit Monaten in der Paderhalle ein Orchester vor Publikum auf. Es spielt das Symphonische Orchester des Landestheaters Detmold.

Die Freude über den Neustart ist groß bei den Teams der Paderhalle, des Landestheaters Detmold und des Kulturamts der Stadt Paderborn; denn nach dem hoffnungsvollen konzertanten Start im Oktober des letzten Jahres kam der Lockdown und fast die ganze Musik-Theater-Saison fiel aus. Aber jetzt stehen zum von vornherein geplanten Termin wie vorgesehen Werke von Gustav Mahler auf dem Programm: die Rückert-Lieder und seine erste Sinfonie „Der Titan“. Für die Sinfonie muss allerdings die Orchesterbesetzung gegenüber dem Original etwas verkleinert werden, daher erklingt die Fassung von Erwin Stein. Solistin bei den Liedern ist die Mezzosopranistin Lotte Kortenhaus. Die Leitung hat Lutz Rademacher. Er gibt damit seinen Abschied vom Landestheater, wo er seit 2013 Generalmusikdirektor ist. Mit Mahler kehrt er mit ebendem Komponisten zurück, mit dem er 2017 seinen größten Erfolg feierte, als er u.a. in Paderborn die monumentale „Auferstehungssinfonie“ dirigierte.

Ganz ist doch nicht alles wie früher: Die Anzahl der Plätze ist auf ca. 250 begrenzt, die Anordnung ist im Schachbrettmuster. Das Konzert dauert ca. 75 Minuten und hat keine Pause. Das Abo-Publikum ist bereits informiert. Aber es gibt auch einen Freiverkauf. Die platzgenaue Registrierung erfolgt bereits beim Kauf der Karte.

Konzertkarten gibt zu Preisen zwischen 27 und 9 Euro im Paderborner Ticket-Center am Marienplatz (Tel. 05251 – 2 99 75 0). Die Öffnungszeiten beschränken sich aktuell auf Montag, Mittwoch und Samstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr. Kartenwünsche werden aber auch per Mail an ticketpaderhalledeangenommen und bearbeitet.

Auch die städtischen Kammerkonzerte legen ganz am Schluss der Saison noch einmal los. Sie bleiben allerdings dem Abo-Publikum vorbehalten. Es gibt keinen Freiverkauf, da die Veranstaltungen in kleineren Räumen stattfinden: Am 20. Juni spielt das Hornsextett der Nordwestdeutschen Philharmonie in Schloß Neuhaus, am 27. Juni begleitet die Pianistin Eunice Martins den Stummfilm „Hamlet“ im Pollux-Kino.