Kleiner Einsatz –große Wirkung

30.000 Euro für Kinder- und Jugend-Kulturprojekte durch den Adventskalender der Bielefelder Bürgerstiftung

Bielefeld. 5 Euro Einsatz, 7.000 Adventskalender und ein engagiertes Team für einen guten Zweck: Der BBS-Adventskalender 2020 war ein voller Erfolg! Das mag nicht nur am Motiv – dem wunderschönen weihnachtlich geschmückten Alten Markt, fotografiert von Susanne Freitag – gelegen haben, den viele Bielefelder Ende 2020 so vermisst haben, sondern vor allem an den tollen 881 Gewinnen von 90 lokalen Sponsoren! Der Erlös von knapp 30.000 Euro wird für Kinder- und Jugend-Kulturprojekte in unserer Stadt verwendet!

Melanie Anstoetz, BBS-Projektleiterin: „Wir sind dankbar und glücklich, dass unser 2. Adventskalender so gut angekommen ist. In Corona-Zeiten war es absolut nicht selbstverständlich, Sponsoren und Geschäfte zu finden, die Preise spenden oder als Vorverkaufsstellen fungieren. Gerade vor dem Hintergrund ihrer eigenen – momentan so schwierigen Situation – danken wir allen Partner*innen ganz besonders für diese tolle Unterstützung! Unser Dank gilt natürlich auch den Käufr*innen, die den Kalender verschenkt oder sich selbst daran erfreut haben – durch sie konnte ein Reinerlös von rund 30.000 Euro erzielt werden – ein unglaublicher Betrag!“

Dr. Lutz Worms, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung: „Diesen Erfolg setzen wir gleich wieder ein – für die Menschen in unserer Stadt! Wir „packen“ diesen Betrag in unseren 2020 gegründeten Kulturfonds und fördern damit exklusiv Kulturprojekte für Kinder und Jugendlichen.

Uns ist es wichtig, dass auch Kinder und Jugendliche schnellstmöglich wieder Kultur, Kunst und Musik auf den Bühnen dieser Stadt erleben können! Entsprechende Anträge von Veranstaltern, Projektorganisatoren etc. können bei uns beantragt werden (bielefelder-buergerstiftung.de/aktuelles/detail/news/kulturfonds-1/) .Eine fachkundige Jury entscheidet über die Mittelvergabe. Rückfragen zum Procedere beantworten wir gerne!“

Susanne Eickelmann, Geschäftsstellen-Leiterin der Bürgerstiftung erinnert: „Vergessen Sie nicht, ihren Preis abzuholen! Die genannte Abholfrist wird Corona-bedingt von vielen Geschäften selbstverständlich verlängert. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Geschäftsstelle, Tel: 0521 5574350.“