Â»Klein & FeinÂ«â€“ Konzerte am Biergarten

Klein & Fein mit Fortezza: Live-Musik im Biergarten am Siegfriedplatz

Bielefeld. Am Donnerstag, den 24. Juli 2024, lädt das Stadtteilzentrum Bürgerwache zum nächsten Termin der Konzertreihe „Klein & Fein“ ein. Beginn ist um 18:30 Uhr am Siegfriedplatz, direkt am Biergarten der KaffeeWirtschaft. Die Veranstaltung ist barrierefrei zugänglich und der Eintritt ist frei – Spenden sind jedoch willkommen. Zu hören ist an diesem Abend das Ensemble Fortezza, das mit seinem Auftritt für musikalische Atmosphäre in entspannter Biergartenkulisse sorgt.

Ort: Rolandstraße 16, 33615 Bielefeld.

Mit Akustikgitarre, Bass und zweistimmigem Gesang interpretieren Sandra Faryn und Anette Klee selbst komponierte und gecoverte Songs im eigenen Gewand. Es ist die Poesie der einfachen Dinge, die verzaubert und die den Weg vom Ohr ins Herz findet. „Fortezza“ ist wie das Leben selbst: bunt, abwechslungsreich und voller Nuancen. Musik ist die gemeinsame Leidenschaft – und das in ihrer ganzen Vielfalt. Das Repertoire reicht dabei von rockigen, poppig- oder folkig arrangierten Songs bis hin zu feinfühligen Balladen. Sandra Faryn setzt mit ihrer Akustikgitarre die harmonischen Grundlagen. Ihre ausdrucksstarke Stimme geht sofort ins Ohr und hält den Zuhörer auch bei ruhigen Stücken gefangen. Annette Klee am Bass verleiht den tiefen Tönen den nötigen Druck.

Die Klein & Fein Konzerte werden gefördert von der Bielefelder Bürgerstiftung.