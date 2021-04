Kingspan Light + Air | ESSMANN stellt neuen Geschäftsführer vor

Bad Salzuflen.. Überzeugender Service mit breitem Produktportfolio braucht kompetente Führung. Und dafür ist bei Kingspan Light + Air | ESSMANN nun Markus Niedermayer zuständig. Der neue Geschäftsführer leitet die Geschicke der Spezialisten für Tageslicht- und Lüftungslösungen seit dem 1. März und wird das Unternehmen mit seiner langjährigen Erfahrung und tiefgehendem Know-how bereichern. Sein Werdegang spricht dabei für sich.

Über 30 Jahre Bauwissen. Auf diese Bilanz kann Markus Niedermayer in seiner bisherigen Karriere als Manager zurückblicken. Die Reise des 57-jährigen begann in den 90 er Jahren in der MAN AG, wo er zunächst als Geschäftsführer eines von der MAN Group übernommenen Unternehmens, dann als Leiter des Bereichs Heiztechnik mit Sitz in Hamburg tätig war. Danach leitete er die MHG Group, ein Spin-Off-Unternehmen der MAN AG. Während dieser Zeit war er auch für die Firma Intercal in Lippe verantwortlich. Die bisher letzte Station auf seinem Werdegang war die auf die Herstellung von Baumaschinen spezialisierte ATLAS Weyhausen Gruppe, bei der Niedermayer in den letzten fünf Jahren die Leitung innehatte.

Mit Kingspan weiter auf der Erfolgswelle

Das neue Kapitel seiner Karriere schreibt Niedermayer nun bei Kingspan Light + Air | ESSMANN, wo er seit dem 1. März die Position des Geschäftsführers bekleidet. Sein Ziel: Die Erfolgsgeschichte des Unternehmens weiterschreiben. Die Experten auf den Gebieten Tageslicht, Be- und Entlüftung sowie Entrauchung blicken vor allem in jüngster Zeit auf eine beeindruckende Bilanz zurück. So konnte allein der Kingspan Light + Air Standort in Bad Salzuflen mit seinen Tochtergesellschaften im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz weit über 100 Millionen Euro erzielen, die internationale Unternehmensdivision mit mehr als 2.700 Mitarbeitern/ innen weltweit brachte es auf 446 Millionen Euro Gesamtumsatz. Erreicht wurde dieser Triumph durch die umfangreiche Fertigungskapazität, die internationale Präsenz, die erfahrenen Mitarbeiter/ innen und die weltweite Ausrichtung, die Kingspan Light + Air zum bevorzugten Partner für die sich ständig verändernde Welt des modernen Bauens machen. Mithilfe dieser und seiner vier weiteren Divisionen etablierte sich die Kingspan Group als weltweit führendes Unternehmen für hochwertige Isolierungen von Gebäudehüllen und als Marktführer in Großbritannien, Europa, Nordamerika und Australasien auf diesem Gebiet. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete der Konzern 4,6 Milliarden Euro.

Als Tochterunternehmen der Division nimmt Kingspan Light + Air | ESSMANN dabei eine wichtige Rolle ein. Der Betrieb mit rund 400 Mitarbeitern/ innen verschreibt sich selbst der optimalen Kombination von Planen und Bauen und bietet seinen Kunden eine einzigartige Wertschöpfungskette aus Engineering, Produktion, Montage und Service. Im Fokus steht dabei vor allem der Aspekt der Energieeffizienz für nachhaltiges und sicheres Bauen sowie der maximale Mehrwehrt für die Kunden. Damit passt die Ausrichtung nicht nur perfekt zu der des Mutterkonzerns, sondern auch zu dessen Nachhaltigkeitsstrategie Planet Passionate, mit dem sich der Global Player gezielt und methodisch für mehr Klima-, Arten- und Umweltschutz sowie mehr Nachhaltigkeit in der Baubranche engagiert.