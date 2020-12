Kindergartenkinder freuen sich über Weihnachtsbaumspende

Der Gastronomiebetrieb aus Bad Lippspringe hat der Einrichtung einen Weihnachtsbaum zur Verfügung gestellt und so zur festlichen Adventsstimmung in den Räumlichkeiten beigetragen. In den kommenden Wochen werden die Kinder den Baum mit selbst gebasteltem Schmuck dekorieren und sich so auf das Weihnachtsfest einstimmen. Die Erzieherinnen und Kinder der Kita Kirsperbaumweg bedanken sich ganz herzlich für die Baumspende und wünschen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.