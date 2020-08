Kinderbetreuung zieht ins Kloster Wiedenbrück ein

Rheda-Wiedenbrück . Das Kloster in Wiedenbrück wird wieder ein Begegnungsort für Groß und Klein: Den Anfang machen die Unterdreijährigen der neuen „Großtagespflege im Klostergarten“ des AWO Kreisverbandes Gütersloh e.V. Seit dem 17. August werden dort vier Kinder eingewöhnt. Fünf weitere werden nach und nach folgen.

Für insgesamt 25 Wochenstunden betreuen Margarethe Sieker und Susanna Dag die Kleinkinder. In der Zeit von 8 bis 13 Uhr bieten sie die Betreuung in schönen Räumen und einem Teil des Klostergartens als Außenspielbereich an. Die ersten Eindrücke der neuen Gruppe sind durchweg positiv: Viele Eltern seien begeistert von der besonderen Atmosphäre im ehemaligen Franziskanerkloster.

Die Kooperation zwischen Stadtverwaltung, Klostergenossenschaft und AWO lief problemlos und unkompliziert, wie Susanne Brückner-Wentzlaff (Koordinatorin beim AWO Kreisverband für den Kreis Gütersloh) betont. „Die Zusammenarbeit zwischen allen Stellen lief wirklich hervorragend, um die Voraussetzungen für die Kinderbetreuung zu schaffen. Innerhalb kürzester Zeit konnten hier bereits die ersten Kinder betreut werden.“

Für Bürgermeister Theo Mettenborg ist die Einrichtung der Tagespflegegruppe ein Glücksfall: „Ich freue mich sehr, dass im Kloster wieder Leben einkehrt und ein wertvolles Betreuungsangebot für die Kinder unserer Stadt entstanden ist.“

„Für uns ist es toll zu sehen, wie die Eltern der Kinder ins Kloster kommen und sich direkt wohlfühlen“, sagt Sonja Rakete von der Klostergenossenschaft. „Als das Kloster für die neue Kinderbetreuung angefragt wurde, habe ich erstmal gejubelt. Das ist genau die Art der zukünftigen Nutzung, die uns als Genossenschaft vorschwebt und wie das Kloster für die Menschen dieser Stadt wirken kann.“

Ende 2019 starteten die ersten stadtinternen Planungen, da die bisherige Spielgruppe des AWO Kreisverbandes den Raum in der AWO Kita „Am Emssee“ verlassen mussten, damit dort ab dem 01.08.2020 eine zusätzliche Kindergartengruppe geschaffen werden konnte. In den Überlegungen kam bei der Suche nach potenziellen neuen Räumlichkeiten für die U3-Kinder schnell der Gedanken auf, das Kloster in Wiedenbrück ins Spiel zu bringen. Im März 2020 fand die erste Begehung des Klosters statt und im August konnte bereits mit der Betreuung gestartet werden. „Wir als Fachbereich Jugend, Bildung und Sport sind sehr froh, dass wir zentral in Wiedenbrück mit der ‚AWO Großtagespflege im Klostergarten‘ den Eltern und den jungen Kindern, die noch keinen Kindergartenplatz erhalten konnten, ein tolles Angebot mit 25 Wochenstunden Betreuung ermöglichen können“, sagt Ruth Lohmeier, Abteilungsleiterin für Kinderbetreuung und Jugendförderung.

Mit den liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten im Kloster, einer separaten Ecke im Klostergarten für einen Sandkasten und den vielen Möglichkeiten und Chancen, die das zukünftige Begegnungszentrum bietet, ist das ehemalige Franziskanerkloster zwischen Mönchstrasse und Nonnenwall der ideale Ort für die Kinderbetreuung der Kleinsten in der Stadt.

Die ersten sechs Kinder unter drei Jahren sind bereits fest für die Betreuungszeit eingeplant, Anfragen für zwei weitere Kinder werden gerade bearbeitet. Ein weiterer Platz steht für ein Kind zur Verfügung.